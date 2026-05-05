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Napoli, svelati i cinque punti fermi del prossimo anno: il punto tra rinnovi e riscatti

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Napoli, svelati i cinque punti fermi del prossimo anno: il punto tra rinnovi e riscatti
Giocatori del Napoli al termine della gara di campionato 2026
Gruppo Napoli in campo per il campionato

In attesa di capire chi sarà l’allenatore della prossima stagione e se resterà Conte, il club azzurro inizia a muoversi per quello che sarà il mercato estivo. L’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sarà decisivo in questo senso. La società, però, inizia a blindare i punti fermi: sono stati svelate le 5 certezze per la prossima annata.

Napoli, si riparte da loro: i nomi

La prossima estate, a prescindere da chi sarà l’allenatore, ci sarà da lavorare sul mercato. Il club cercherà di ringiovanire la rosa, mantenendo l’ossatura della squadra. Il Napoli vuole rimanere competitivo, ma ha già una strategia per il prossimo mercato.

Prima di ricercare i profili ideali, sono stati individuati quelli da cui ripartire. Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, sono cinque i calciatori da cui si ripartirà: Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Alisson Santos e Rasmus Hojlund.

Rasmus Hojlund in campo esulta al gol
Hojlund esulta al gol in Serie A 2026

Napoli, tra rinnovi e riscatti: la situazione

Amir Rrahmani ha firmato qualche settimana fa il rinnovo fino al 2029, e presto potrebbe essere affiancato da Lobotka. L’obiettivo, ora, è quello di rinnovare McTominay: vicina l’intesa fino al 2030. Sullo sfondo ci sono i riscatti, ormai certi, di Alisson Santos e Rasmus Hojlund.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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