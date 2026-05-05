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Napoli, rinnovo a vita per il big: i tifosi possono festeggiare

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Napoli, rinnovo a vita per il big: i tifosi possono festeggiare
Giocatori del Napoli celebrano sul campo.
Giocatori del Napoli in festa sul campo, tra cui McTominay con la maglia numero 8, celebrano insieme alla panchina e allo staff

Il Napoli inizia a lavorare per quello che sarà il prossimo futuro. Nella prossima estate ci sarà da lavorare e, prima di capire con certezza chi sarà il prossimo allenatore azzurro, il club vuole blindare McTominay. Il campione scozzese è pronto a legarsi alla città partenopea.

Napoli, rinnovo McTominay: i dettagli

Scott McTominay, all’alba dei suoi 29 anni, è pronto a legarsi a vita con il Napoli. L’agente del classe 1996 era stato in città a febbraio, iniziando la trattativa per il prolungamento del contratto. Esito sicuramente positivo con calciatore e club che vogliono continuare insieme.

L’accordo trovato con l’agente Colin Murdock, come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, sarà fino al 2030 con possibilità di arrivare anche al 2031: rinnovo sempre più vicino. Scott e Napoli sono pronti a legarsi insieme per continuare a sognare e vivere momenti magici.

Scott McTominay in maglia Napoli numero 8 durante una partita, esultanza in campo
Scott McTominay con la maglia del Napoli. Foto: ANSA

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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