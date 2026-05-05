Napoli, rinnovo a vita per il big: i tifosi possono festeggiare

Il Napoli inizia a lavorare per quello che sarà il prossimo futuro. Nella prossima estate ci sarà da lavorare e, prima di capire con certezza chi sarà il prossimo allenatore azzurro, il club vuole blindare McTominay. Il campione scozzese è pronto a legarsi alla città partenopea.

Napoli, rinnovo McTominay: i dettagli

Scott McTominay, all’alba dei suoi 29 anni, è pronto a legarsi a vita con il Napoli. L’agente del classe 1996 era stato in città a febbraio, iniziando la trattativa per il prolungamento del contratto. Esito sicuramente positivo con calciatore e club che vogliono continuare insieme.

L’accordo trovato con l’agente Colin Murdock, come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, sarà fino al 2030 con possibilità di arrivare anche al 2031: rinnovo sempre più vicino. Scott e Napoli sono pronti a legarsi insieme per continuare a sognare e vivere momenti magici.