Napoli, Lukaku è tornato: ecco cosa succederà ora

Lukaku torna a Napoli e aspetta l'incontro con Conte

Romelu Lukaku ha terminato le due settimane supplementari di lavoro in Belgio. Nella giornata di ieri, difatti, il bomber belga è tornato nella città partenopea nel tardo pomeriggio e oggi tornerà a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Si attende l’incontro con Antonio Conte.

Napoli, incontro Lukaku-Conte: la situazione

Una volta tornato a Napoli, Lukaku dovrà certamente delle spiegazione al tecnico salentino che si era sempre speso per lui. Nelle ultime conferenze stampa, però, anche lo stesso Conte era apparso meravigliato dalla situazione del centravanti belga.

Oggi, quindi, ci dovrebbe essere l’incontro decisivo tra i due in quel di Castel Volturno. La squadra riprenderà gli allenamenti oggi, e in seguito all’incontro capiremo se Big Rom si allenerà con i compagni o farà una seduta individuale vista la situazione che ha tenuto banco nelle ultime settimane.