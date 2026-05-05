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Napoli, Lukaku è tornato: ecco cosa succederà ora

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Napoli, Lukaku è tornato: ecco cosa succederà ora
Lukaku torna a Napoli e aspetta l'incontro con Conte
Romelu Lukaku torna in città

Romelu Lukaku ha terminato le due settimane supplementari di lavoro in Belgio. Nella giornata di ieri, difatti, il bomber belga è tornato nella città partenopea nel tardo pomeriggio e oggi tornerà a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Si attende l’incontro con Antonio Conte.

Napoli, incontro Lukaku-Conte: la situazione

Una volta tornato a Napoli, Lukaku dovrà certamente delle spiegazione al tecnico salentino che si era sempre speso per lui. Nelle ultime conferenze stampa, però, anche lo stesso Conte era apparso meravigliato dalla situazione del centravanti belga.

Oggi, quindi, ci dovrebbe essere l’incontro decisivo tra i due in quel di Castel Volturno. La squadra riprenderà gli allenamenti oggi, e in seguito all’incontro capiremo se Big Rom si allenerà con i compagni o farà una seduta individuale vista la situazione che ha tenuto banco nelle ultime settimane.

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, al termine della sfida contro l'Atalanta
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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