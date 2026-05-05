Napoli, Lang torna per restare? Spunta l’ipotesi per il futuro

Pagato 25 milioni ed arrivato al Napoli con la nomea del giocatore bravo nell’uno contro uno, Noa Lang ha deluso le aspettative azzurre, complice anche un feeling mai scattato del tutto con Antonio Conte. La notizia che fa discutere in queste ore è quella di un quasi certo ritorno dell’olandese a Castel Volturno, che potrebbe essere permanente nel caso di una nuova guida tecnica in casa Napoli.
Lang può essere nuovamente utile?
Il ritorno di Lang sembra cosa ormai certa vista la decisione del Galatasaray di non riscattarlo. Ecco che allora, se Conte dovesse lasciare, che Lang tornerebbe ad essere parte integrante del progetto Napoli, viste le sue qualità nell’uno contro uno, tanto carenti quanto impattanti nel Napoli e nella Serie A in generale.
La sorge però spontanea: il ritorno di Lang frenerebbe il riscatto di Allison Santos? La risposta è no, anzi i due potrebbero rappresentare la coppia della fascia sinistra offensiva del Napoli la prossima stagione, creando un duo di assoluta imprevedibilità e fantasia, capaci di cambiare qualsiasi partita sia bloccata o complicata per gli Azzurri. Tanto dipenderà dunque dalla nuova guida tecnica, ma Lang sembra quanto mai poter rientrare nel progetto Napoli.