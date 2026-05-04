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Napoli, possibile ritorno di Sarri? Il tecnico risponde così!

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Napoli, possibile ritorno di Sarri? Il tecnico risponde così!
Maurizio Sarri potrebbe tornare al Napoli come alternativa a Conte. Fonte: SpazioNapoli
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel corso di una partita

Dopo la vittoria allo scadere contro la Cremonese, ormai diretta verso la Serie B, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato della partita e del suo futuro, con delle dichiarazioni che potrebbero riguardare da vicino il Napoli, interessato ad un suo possibile ritorno.

Le parole di Sarri sul futuro

Al termine di una vittoria che serve a dare consapevolezza alla sua Lazio in vista della finale di Coppa Italia, Sarri si è soffermato ad esprimere un commento sul match vinto e soprattutto sul suo futuro, non spegnendo del tutto le voci che lo vorrebbero di ritorno al Napoli. Queste le sue parole:

“Abbiamo approcciato bene il match e abbiamo subito preso in mano la partita. Ci è mancata un po’ di cattiveria nel primo tempo, i cambi ci hanno dato un qualcosa di diverso. L’obiettivo della stagione era crescere come squadra. Futuro? Dipende se questo gruppo squadra ci sarà o meno

Sarri non chiude quindi le porte ad un possibile addio alla Lazio, ma tutto dipenderà dalla costruzione della rosa in vista della prossima stagione, e su questo punto potrebbero restare molti dubbi in vista della prossima stagione.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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