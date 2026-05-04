Napoli, possibile ritorno di Sarri? Il tecnico risponde così!

Dopo la vittoria allo scadere contro la Cremonese, ormai diretta verso la Serie B, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato della partita e del suo futuro, con delle dichiarazioni che potrebbero riguardare da vicino il Napoli, interessato ad un suo possibile ritorno.
Le parole di Sarri sul futuro
Al termine di una vittoria che serve a dare consapevolezza alla sua Lazio in vista della finale di Coppa Italia, Sarri si è soffermato ad esprimere un commento sul match vinto e soprattutto sul suo futuro, non spegnendo del tutto le voci che lo vorrebbero di ritorno al Napoli. Queste le sue parole:
“Abbiamo approcciato bene il match e abbiamo subito preso in mano la partita. Ci è mancata un po’ di cattiveria nel primo tempo, i cambi ci hanno dato un qualcosa di diverso. L’obiettivo della stagione era crescere come squadra. Futuro? Dipende se questo gruppo squadra ci sarà o meno“
Sarri non chiude quindi le porte ad un possibile addio alla Lazio, ma tutto dipenderà dalla costruzione della rosa in vista della prossima stagione, e su questo punto potrebbero restare molti dubbi in vista della prossima stagione.