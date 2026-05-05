Napoli, affare ufficiale a brevissimo! Prevista per lunedì la firma: i dettagli

Arrivano grandi novità sul futuro dell’attaccante ex Manchester United, arrivato all’ombra del Vesuvio la scorsa estate. Rasmus Hojlund diventerà azzurro per sempre lunedì 11 maggio. L’attaccante danese resterà al Napoli con il riscatto obbligatorio dai Red Devils scattato al raggiungimento della qualificazione europea.

Napoli, futuro Hojlund: il riscatto scatta con la Champions League

La qualificazione alla prossima Champions League attiva automaticamente l’obbligo di acquisto per il centravanti classe 2003. Gli azzurri raggiungeranno il traguardo matematico nella giornata di lunedì, in concomitanza con Napoli-Bologna. Nessun dubbio sulla volontà del club partenopeo: il ragazzo rimarrà in maglia azzurra per quattro stagioni supplementari oltre a quella attuale.

Non era una sorpresa. La società aveva già rassicurato Hojlund e il suo entourage sulla intenzione di trattenere il talento scandinavo indipendentemente dall’esito europeo. Anche senza Champions, il Napoli avrebbe comunque esercitato l’opzione di riscatto per il rendimento offerto dal classe 2003 ex Atalanta.

L’attaccante ha dimostrato solidità tattica e precisione realizzativa. Quando c’è stato bisogno di trovare la rete, il danese si è fatto trovare pronto.

Napoli, lungo contratto per blindare il centravanti

Il lungo contratto rappresenta il sigillo definitivo su un rapporto che si è consolidato nel corso della stagione. Hojlund ha saputo integrarsi negli schemi di Conte, mettendo a disposizione della squadra tanto lavoro sporco quanto qualità in fase conclusiva. Non un semplice attaccante da 15-20 gol, ma un elemento utile anche nel pressing e nell’aiuto ai compagni.

Il Napoli ha già pianificato il futuro dell’attacco con questa conferma. Ora il club lavora anche su profili complementari. La ricerca di un vice Hojlund rappresenta la priorità immediata del mercato azzurro: Ferguson è in pole position, ma la lista comprende altri tre profili. La permanenza del danese elimina ogni dubbio sulla direzione tattica della squadra di Conte e garantisce continuità al progetto europeo che gli azzurri stanno costruendo.

Lunedì il riscatto diventerà ufficiale. Rasmus Hojlund firmerà il nuovo contratto con il Napoli e chiuderà definitivamente il capitolo Manchester United, iniziando una nuova avventura a lungo termine in maglia azzurra e nel calciomercato Napoli.