Mercato Napoli, quale futuro per Elmas? L’idea del club in vista dell’estate

Eljif Elmas lontano dal Napoli dopo il prestito dal Lipsia: secondo Fabrizio Romano, i 17 milioni per il riscatto sono ritenuti eccessivi dalla società azzurra.
Elmas: il riscatto che il Napoli non si farà?
Il centrocampista macedone ha impressionato Antonio Conte durante questa stagione, contribuendo in modo concreto al progetto tattico azzurro. Ha già vinto uno scudetto con questa maglia sotto Spalletti, conosce l’ambiente e i compagni lo apprezzano. Eppure tutto questo non basta a giustificare l’operazione economica richiesta dalla società tedesca. La cifra complessiva del riscatto supera i 17 milioni di euro, una somma che il club partenopeo giudica spropositata rispetto ai piani di investimento futuri.