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Mercato Napoli, quale futuro per Elmas? L’idea del club in vista dell’estate

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Mercato Napoli, quale futuro per Elmas? L’idea del club in vista dell’estate
Elmas esulta in gruppo dopo un gol del Napoli
Elmas esulta in gruppo

Eljif Elmas lontano dal Napoli dopo il prestito dal Lipsia: secondo Fabrizio Romano, i 17 milioni per il riscatto sono ritenuti eccessivi dalla società azzurra.

Elmas: il riscatto che il Napoli non si farà?

Il centrocampista macedone ha impressionato Antonio Conte durante questa stagione, contribuendo in modo concreto al progetto tattico azzurro. Ha già vinto uno scudetto con questa maglia sotto Spalletti, conosce l’ambiente e i compagni lo apprezzano. Eppure tutto questo non basta a giustificare l’operazione economica richiesta dalla società tedesca. La cifra complessiva del riscatto supera i 17 milioni di euro, una somma che il club partenopeo giudica spropositata rispetto ai piani di investimento futuri.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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