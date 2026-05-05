Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: arriva dal Brasile

Con Antonio Conte che pretende rinforzi di qualità per puntare di nuovo in alto, la dirigenza azzurra prepara il mercato alla ricerca di nuovi talenti. Tra i nomi finiti nel mirino spunta un profilo caldo dal Brasile: il giovane esterno d’attacco Allan, già cercato in precedenza dagli azzurri.

Napoli, Allan nel mirino: il gioiellino può sbarcare in Italia

Secondo TMW, il Napoli ha riaperto con decisione la pista che porta ad Allan, esterno offensivo classe 2004 del Palmeiras. In inverno gli azzurri ci avevano già provato, arrivando a offrire fino a 35 milioni di euro, ma il Palmeiras aveva alzato il muro. Adesso, con la finestra estiva di mercato alle porte, il club partenopeo torna alla carica.

In Brasile lo considerano una delle promesse più luminose del panorama nazionale, motivo per cui il Napoli non è solo su di lui. La concorrenza è di altissimo livello, e gli azzurri dovranno giocare d’anticipo. Solo nelle prossime settimane, però, si capirà se il sogno brasiliano potrà diventare realtà.