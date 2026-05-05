Napoli, il bottino arriva dai prestiti: ADL pronto a fare cassa

Centoquarantadue milioni e mezzo di euro. È il valore complessivo dei calciatori che rientreranno al Napoli a fine stagione dai vari prestiti europei, secondo Tuttosport. Una cifra che obbliga De Laurentiis a scelte di un certo tipo. Ogni prestito rappresenta un’opportunità di rivalutazione o di scarico di ingaggi, ma anche un’incognita tattica per il progetto futuro. La dirigenza dovrà decidere chi merita la maglia azzurra e chi rappresenta solo un costo da eliminare.

Prestiti in Europa: chi torna e chi potrebbe partire

La situazione è complessa e richiede una valutazione meticolosa. Gli azzurri hanno disseminato talenti in giro per l’Europa: dal difensore Rafa Marín al Villarreal al centrocampista Jens Cajuste all’Ipswich Town, fino all’esterno Noa Lang in Turchia al Galatasaray. Walid Cheddira al Lecce, Michael Folorunsho al Cagliari, Jesper Lindstrom al Wolfsburg, Cyril Ngonge all’Espanyol, Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: la lista è lunga e variegata. Alcuni hanno contratti con diritto di riscatto, altri con obbligo condizionato.

Alcuni, come Luis Hasa alla Carrarese e Giuseppe Ambrosino al Modena, militano in categorie inferiori e rappresentano scommesse di prospettiva. Il Napoli non può permettersi di trattenere tutti: il monte ingaggi è già pesante e lo spazio in rosa è limitato. La vera sfida è identificare i profili che potranno inserirsi nel progetto Napoli della prossima stagione.

Napoli e gli esuberi: il mercato in uscita sarà decisivo

La vera incognita riguarda chi verrà ceduto definitivamente. Il Napoli ha preso tempo con alcuni prestiti proprio per valutare il mercato e le esigenze tattiche. Lindstrom al Wolfsburg, Lang al Galatasaray, Lucca al Nottingham Forest: sono tutti giocatori su cui De Laurentiis potrebbe incassare denaro fresco, sia attraverso riscatti forzosi che attraverso vendite concordate. Ogni cessione ridurrebbe il monte ingaggi e libererebbe spazi di bilancio per i rinforzi estivi.

La dirigenza azzurra si troverà davanti a una scelta: mantenere la profondità di rosa e rischiare il sovraffollamento, oppure sfoltire e reinvestire sui protagonisti. Con 142,5 milioni di valore in prestito, il Napoli ha una leva di mercato significativa. Come gestirà questa ricchezza dispersa determinerà la qualità della prossima stagione. Il calciomercato Napoli dell’estate 2025 dipenderà dalle scelte fatte ora sui rientri dai prestiti europei.