Calciomercato, Napoli stregato da un classe 2007: in Italia è molto conosciuto

C’è un nome che in queste settimane sta tenendo banco nel mercato delle big italiane: quello di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco di 18 anni che qualche mese fa ha fatto piangere l’Italia intera, eliminandola dai playoff di qualificazione al Mondiale. L’esterno è diventato oggetto del desiderio mezza Serie A, e il Napoli è tra le più convinte a puntarci.

Alajbegovic, il Napoli ci prova: concorrenza feroce per il gioiellino

Kerim Alajbegovic, il classe 2007 che ha stregato l’Italia nella finale dei playoff per i Mondiali, è ormai considerato uno dei talenti più brillanti in circolazione. Da quella notte da incubo per gli azzurri, il bosniaco è infatti diventato uno dei nomi più caldi sul mercato europeo.

E tra le tante big che osservano il ragazzo, compare anche il Napoli: come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno si sposerebbe perfettamente con la filosofia azzurra, che è alla ricerca di profili sostenibili ma di prospettiva. Ma se la Serie A è in pole per accaparrarselo, strappare Kerim al suo club non sarà affatto semplice.

Il ritorno al Leverkusen complica i piani

Chiunque voglia portarlo in Italia, però, dovrà trattare col Bayer Leverkusen, e il prezzo non sarà basso: i tedeschi hanno esercitato il diritto di riacquisto dal Salisburgo per 8 milioni di euro, facendo firmare al ragazzo un contratto quinquennale a partire dal 1 luglio 2026.

Per convincere il Bayer Leverkusen a rinunciare subito al talento bosniaco servirebbe una cifra alta, coerente con le prestazioni di quest’anno. Il Napoli, intanto, osserva, aspetta, e spera: le trattative potrebbero essere prolungate, ma la dirigenza azzurra sa bene che lasciarselo sfuggire potrebbe essere un rimpianto fortissimo.