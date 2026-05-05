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Calciomercato, Napoli stregato da un classe 2007: in Italia è molto conosciuto

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Calciomercato, Napoli stregato da un classe 2007: in Italia è molto conosciuto
Alajbegovic in campo nella qualificazione al Mondiale contro l'Italia. Fonte: ANSA.
Napoli su Alajbegovic.

C’è un nome che in queste settimane sta tenendo banco nel mercato delle big italiane: quello di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco di 18 anni che qualche mese fa ha fatto piangere l’Italia intera, eliminandola dai playoff di qualificazione al Mondiale. L’esterno è diventato oggetto del desiderio mezza Serie A, e il Napoli è tra le più convinte a puntarci.

Alajbegovic, il Napoli ci prova: concorrenza feroce per il gioiellino

Kerim Alajbegovic, il classe 2007 che ha stregato l’Italia nella finale dei playoff per i Mondiali, è ormai considerato uno dei talenti più brillanti in circolazione. Da quella notte da incubo per gli azzurri, il bosniaco è infatti diventato uno dei nomi più caldi sul mercato europeo.

E tra le tante big che osservano il ragazzo, compare anche il Napoli: come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno si sposerebbe perfettamente con la filosofia azzurra, che è alla ricerca di profili sostenibili ma di prospettiva. Ma se la Serie A è in pole per accaparrarselo, strappare Kerim al suo club non sarà affatto semplice.

Kerim Alajbegovic durante Bosnia-Italia, talento austriaco nel mirino del Napoli
Kerim Alajbegovic durante Bosnia-Italia. Fonte: ANSA

Il ritorno al Leverkusen complica i piani

Chiunque voglia portarlo in Italia, però, dovrà trattare col Bayer Leverkusen, e il prezzo non sarà basso: i tedeschi hanno esercitato il diritto di riacquisto dal Salisburgo per 8 milioni di euro, facendo firmare al ragazzo un contratto quinquennale a partire dal 1 luglio 2026.

Per convincere il Bayer Leverkusen a rinunciare subito al talento bosniaco servirebbe una cifra alta, coerente con le prestazioni di quest’anno. Il Napoli, intanto, osserva, aspetta, e spera: le trattative potrebbero essere prolungate, ma la dirigenza azzurra sa bene che lasciarselo sfuggire potrebbe essere un rimpianto fortissimo.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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