Ultim’ora Lukaku, le novità sul rientro a Napoli: il punto di Sky Sport

Romelu Lukaku rientra a Napoli stasera dopo il periodo di lavoro individuale svolto in Belgio: domani mattina l’attaccante sarà già a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con il gruppo. Il punto e tutte le novità di ‘Sky Sport’.

Lukaku: rientro a Napoli anticipato

L’attaccante belga ha svolto una seduta di recupero fisico in Belgio per accelerare il rientro in condizione. La scelta del Napoli di anticipare il ritorno rispetto alle idee iniziali riflette la necessità di avere a disposizione una punta centrale per gli ultimi impegni della stagione.

Lukaku non è stato disponibile per gli ultimi match giocati dal Napoli e la sua assenza si è fatta sentire nel reparto offensivo. Il lavoro personalizzato in Belgio ha permesso di affrontare le ultime problematiche fisiche lontano dai riflettori.

Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini a ‘Sky Sport’, il giocatore ha rispettato i tempi previsti e oggi ha concluso questo ciclo di preparazione individuale per tornare a disposizione di Conte.

Novità da Castel Volturno: il primo allenamento di gruppo è imminente

Domani sarà il giorno del reintegro. Lukaku si allenerà con i compagni e potrà iniziare a ritrovare la giusta intensità con il resto della squadra. L’attaccante ha saltato le ultime sedute di gruppo e dovrà accelerare il processo di inserimento nei meccanismi tattici già consolidati.

La presenza di compagni di squadra e il contatto con il pallone in situazioni di gioco vero rappresentano il passo successivo fondamentale verso il rientro in campo. Gli azzurri hanno fissato scadenze precise e il rientro a Castel Volturno domani segna l’inizio del conto alla rovescia verso la sua disponibilità per le prossime e ultime gare della stagione.