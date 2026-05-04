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Ultim’ora Lukaku, le novità sul rientro a Napoli: il punto di Sky Sport

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Ultim’ora Lukaku, le novità sul rientro a Napoli: il punto di Sky Sport
Lukaku rientra a Castel Volturno dopo il periodo in Belgio. Fonte: SpazioNapoli
Romelu Lukaku e Antonio Conte al centro sportivo di Castel Volturno durante il rientro del belga

Romelu Lukaku rientra a Napoli stasera dopo il periodo di lavoro individuale svolto in Belgio: domani mattina l’attaccante sarà già a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con il gruppo. Il punto e tutte le novità di ‘Sky Sport’.

Lukaku: rientro a Napoli anticipato

L’attaccante belga ha svolto una seduta di recupero fisico in Belgio per accelerare il rientro in condizione. La scelta del Napoli di anticipare il ritorno rispetto alle idee iniziali riflette la necessità di avere a disposizione una punta centrale per gli ultimi impegni della stagione.

Lukaku non è stato disponibile per gli ultimi match giocati dal Napoli e la sua assenza si è fatta sentire nel reparto offensivo. Il lavoro personalizzato in Belgio ha permesso di affrontare le ultime problematiche fisiche lontano dai riflettori.

Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini a ‘Sky Sport’, il giocatore ha rispettato i tempi previsti e oggi ha concluso questo ciclo di preparazione individuale per tornare a disposizione di Conte.

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, al termine della sfida contro l'Atalanta
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli

Novità da Castel Volturno: il primo allenamento di gruppo è imminente

Domani sarà il giorno del reintegro. Lukaku si allenerà con i compagni e potrà iniziare a ritrovare la giusta intensità con il resto della squadra. L’attaccante ha saltato le ultime sedute di gruppo e dovrà accelerare il processo di inserimento nei meccanismi tattici già consolidati.

La presenza di compagni di squadra e il contatto con il pallone in situazioni di gioco vero rappresentano il passo successivo fondamentale verso il rientro in campo. Gli azzurri hanno fissato scadenze precise e il rientro a Castel Volturno domani segna l’inizio del conto alla rovescia verso la sua disponibilità per le prossime e ultime gare della stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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