Napoli, novità dall’infermeria: ecco chi può recuperare per la gara contro il Bologna

Dopo il pareggio maturato contro il Como, il Napoli è adesso a soli tre punti dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo importante nonostante le ambizioni di inizio stagione, soprattutto in relazione ai tantissimi infortuni con cui Antonio Conte ha dovuto fare i conti. La sfida contro il Bologna rappresenta il primo match point e per l’occasione il tecnico azzurro potrebbe riavere a disposizione anche Antonio Vergara.

Verso Napoli-Bologna, Vergara punta alla convocazione: il punto sugli infortunati

La prima novità, riportata dal Corriere dello Sport, è rappresentata da Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe riprendersi la scena contro il Bologna. Il capitano del Napoli, tornato a riassaporare il clima partita sedendosi in panchina al Sinigaglia, potrebbe infatti partire dal primo minuto dopo oltre tre mesi da quell’infortunio rimediato lo scorso 31 gennaio contro la Fiorentina.

Chi potrebbe invece tornare tra i convocati è Antonio Vergara, ai box dalla gara contro il Torino del 6 marzo per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se potrà almeno sedersi in panchina, così come quelle di Olivera, out contro il Como per un affaticamento.

Nulla da fare invece per David Neres: il brasiliano è ormai indisponibile dal 17 gennaio dopo l’intervento alla caviglia. L’ipotesi, e la speranza, è quella di vederlo in campo per le ultime due giornate di campionato contro Pisa e Udinese.