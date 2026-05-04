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Napoli, futuro già deciso per l’azzurro: in estate sarà addio

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Napoli, futuro già deciso per l’azzurro: in estate sarà addio
Lecce-Napoli, l'abbraccio dopo la rete di Zambo Anguissa
I calciatori del Napoli si abbracciano ed esultano dopo la rete realizzata da Zambo Anguissa contro il Lecce

In attesa di ufficializzare la qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Il primo punto di domanda è ancora il futuro di Antonio Conte, che nel corso delle prossime settimane incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis per decidere se proseguire insieme o meno. Una prima decisione in vista della prossima annata è però già stata presa e riguarda il futuro di Frank Zambo Anguissa.

Anguissa-Napoli, si va verso i titoli di coda: in estate sarà addio

Il Napoli avrebbe già preso la sia decisione sul futuro di Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto raccontato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il centrocampista camerunense non farà parte della rosa della prossima stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, Anguissa è destinato a lasciare Napoli già nel corso del prossimo mercato estivo.

Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, nel corso del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte
Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli

Anguissa lascerà il Napoli in estate: i motivi dell’addio

Le ragioni della separazione tra il Napoli e Anguissa sarebbero principalmente due. La prima è di natura anagrafica: il camerunense è un classe 1995 ed il club azzurro intende abbassare l’età media in tutte le zone del campo. L’altro aspetto sarebbe invece di natura motivazionale, con il centrocampista che già due anni fa aveva manifestato la volontà di chiudere questo capitolo.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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