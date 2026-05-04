Napoli, futuro già deciso per l’azzurro: in estate sarà addio

In attesa di ufficializzare la qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Il primo punto di domanda è ancora il futuro di Antonio Conte, che nel corso delle prossime settimane incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis per decidere se proseguire insieme o meno. Una prima decisione in vista della prossima annata è però già stata presa e riguarda il futuro di Frank Zambo Anguissa.

Anguissa-Napoli, si va verso i titoli di coda: in estate sarà addio

Il Napoli avrebbe già preso la sia decisione sul futuro di Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto raccontato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il centrocampista camerunense non farà parte della rosa della prossima stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, Anguissa è destinato a lasciare Napoli già nel corso del prossimo mercato estivo.

Anguissa lascerà il Napoli in estate: i motivi dell’addio

Le ragioni della separazione tra il Napoli e Anguissa sarebbero principalmente due. La prima è di natura anagrafica: il camerunense è un classe 1995 ed il club azzurro intende abbassare l’età media in tutte le zone del campo. L’altro aspetto sarebbe invece di natura motivazionale, con il centrocampista che già due anni fa aveva manifestato la volontà di chiudere questo capitolo.