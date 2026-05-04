Conte-Napoli, futuro sempre più incerto: per Moretto c’è una sensazione

Antonio Conte e il Napoli verso un confronto decisivo sul futuro: secondo Matteo Moretto, la permanenza dell’allenatore non è scontata e dipenderà da colloqui diretti con la dirigenza.

Conte-Napoli: il faccia a faccia che decide tutto

La stagione in corso rappresenta il primo banco di prova. Gli azzurri puntano a blindare il secondo posto e la qualificazione Champions il prima possibile, obiettivo su cui Conte mantiene totale concentrazione. Solo al raggiungimento di questo traguardo scatterà il confronto decisivo con la società, identico a quello avvenuto dodici mesi fa quando si discusse della continuità progettuale.

Secondo Moretto, il dialogo tra allenatore e dirigenza sarà cruciale per comprendere le ambizioni reciproche. Conte intende chiarire le proprie intenzioni, mentre la società vuole capire la volontà dell’allenatore di proseguire l’avventura partenopea. Da questo incontro emergeranno le strategie di mercato del club e la possibilità concreta di continuare a lavorare insieme.

La sensazione di Moretto: Italia torna attrattiva per Conte

L’esperto di calciomercato internazionale evidenzia una dinamica che il Napoli non può ignorare. Esiste la percezione che l’Italia rappresenti una soluzione potenziale per Antonio Conte, il che significa che altre panchine italiane potrebbero entrare nel suo orizzonte professionale. Il club partenopeo considera questo scenario e sa che il confronto con l’allenatore sarà determinante.

La dichiarazione di Moretto è netta: “Non è scontato che Conte resti“. Questo non significa rottura imminente, bensì che la continuità dipenderà da cosa emergerà dal faccia a faccia. Le ambizioni del club, la possibilità di investimenti mirati, la visione tattica futura diventeranno elementi centrali nella decisione dell’allenatore sul suo proseguimento al Napoli.