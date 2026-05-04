Napoli in uscita, tre addii che ridisegneranno la rosa: cambia tutto

Pasquale Mazzocchi saluta il Napoli a giugno: il terzino non sarà confermato anche quest’anno e cambierà squadra dopo una stagione da alternativa. Con lui anche Elmas e Olivera verso l’addio.

Mazzocchi: l’esterno che se ne va dopo un anno di panchina

Mazzocchi non voleva partire. Il difensore di Barra ha accettato un anno da alternativa con la speranza di rimanere, ma il Napoli non lo confermerà anche la prossima stagione e il club ha già deciso il suo destino. A giugno, scrive Il Roma, dovrà trovare una nuova squadra, chiudendo un’esperienza che non ha mai decollato come previsto. La sua partenza libera una casella sulla corsia destra, dove la dirigenza partenopea dovrà intervenire sul mercato per garantire ricambio a Mazzocchi.

La scelta rispecchia il progetto tecnico partenopeo: necessità di aumentare la qualità complessiva della rosa con elementi di maggior affidabilità. Mazzocchi esce dalla gerarchia senza possibilità di ripresa e dovrà ricostruire altrove la sua carriera.

Elmas e Olivera: margini e soluzioni alternative

Elmas rappresenta un’altra uscita in vista. Il macedone è stato determinante durante le emergenze, quando le assenze hanno costretto a soluzioni d’emergenza. Ultimamente però è finito ai margini del progetto e il club ha deciso di non riscattarlo dal Lipsia. Non rientra più nei piani tattici e il suo addio appare ormai scontato.

Anche Olivera ha la valigia pronta. Il difensore non ha superato i trenta incontri stagionali e il Napoli intende lasciarlo libero di cercare una soluzione altrove. Non è una cessione forzata ma una scelta concordata per dare spazio a chi ha maggiore credibilità nel progetto. Il Napoli agisce in modo pragmatico: tre giocatori che non rientrano negli equilibri futuri e che troveranno continuità altrove.