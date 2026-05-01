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Conte, questa settimana è decisiva: prima il Como, poi l’incontro con ADL

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Conte, questa settimana è decisiva: prima il Como, poi l’incontro con ADL
De Laurentiis e Conte, la dirigenza del Napoli. Fonte: SpazioNapoli
De Laurentiis e Conte al Napoli, dirigenza in primo piano

La partita di sabato tra Como e Napoli andrà oltre la posta in palio in classifica. Secondo Repubblica, quello che si decide al Sinigaglia potrebbe accelerare una delle decisioni più importanti dell’estate azzurra: il futuro di Antonio Conte sulla panchina partenopea.

Il Como spartiacque tra Champions e futuro

Il Como è l’ultimo serio ostacolo verso la Champions League, ma il match di domani sarà decisivo non solo per il piazzamento europeo azzurro. Il vero nodo da sciogliere, infatti, riguarda il futuro della panchina azzurra.

Come riportato da Repubblica, la partita del Sinigaglia potrebbe riaprire i dialoghi, e con un risultato positivo può avvicinare i traguardi e magari accelerare l’incontro tra Conte e De Laurentiis, che dovranno decidere se proseguire insieme la prossima stagione o se voltare pagina. Non solo Champions, dunque: sabato sera, al fischio finale, si capirà un po’ di più in che direzione soffia il vento.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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