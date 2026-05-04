Dal Napoli alla Juventus? Un azzurro verso l’addio: Spalletti può cambiare tutto

Juan Jesus lascerà il Napoli a fine stagione: il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto in scadenza e l’Atletico Mineiro ha già avviato i contatti per il ritorno in patria. Gli azzurri hanno altre priorità in questo momento. La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta l’obiettivo principale. Le valutazioni sul futuro dei calciatori in scadenza arriveranno solo dopo il completamento della stagione. Juan Jesus è però consapevole della situazione: il club non lo ritiene centrale nei piani futuri e il brasiliano ha già rivolto lo sguardo altrove come riferito da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

Juan Jesus: il ritorno in Brasile con l’Atletico Mineiro

L’Atletico Mineiro rappresenta la soluzione più concreta per il difensore. Dopo anni trascorsi in Italia con le maglie di Inter, Roma e Napoli, Juan Jesus potrebbe tornare in Brasile. I contatti sono stati già avviati e la trattativa procede senza ostacoli apparenti. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno a casa dopo un lungo percorso europeo.

Quale ruolo potrebbe però avere Spalletti nella decisione? Il tecnico toscano potrebbe inserirsi nella situazione chiedendo alla Juventus di ingaggiare Juan Jesus. L’allenatore bianconero potrebbe utilizzare il brasiliano come pedina d’esperienza difensiva per rafforzare il reparto arretrato bianconero.

Spalletti e il possibile inserimento della Juventus

La Juventus rimane sullo sfondo come opzione alternativa. Spalletti conosce bene le qualità di Juan Jesus e potrebbe decidere di sfruttare la scadenza di contratto a Napoli per portarlo a Torino. Un’operazione a parametro zero che avrebbe costi contenuti per i bianconeri. Il rapporto di stima tra allenatore e giocatore rappresenta un elemento decisivo in questa fase.

La prossima finestra di calciomercato estivo sarà decisiva per Juan Jesus. L’Atletico Mineiro rimane favorito, ma l’intervento di Spalletti dalla Juventus potrebbe complicare i piani brasiliani. Il difensore avrà più opzioni davanti e sceglierà il progetto che ritiene più vantaggioso per il proseguo della carriera nel calciomercato Napoli.