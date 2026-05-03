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Zona Champions, la Juve si complica i piani: Napoli ora più tranquillo

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Zona Champions, la Juve si complica i piani: Napoli ora più tranquillo
Antonio Conte, allenatore del Napoli. Fonte; ANSA
Antonio Conte durante una partita del Napoli, in attesa del confronto con Lukaku

Juventus fermata dal Verona già retrocesso: finisce 1-1 all’Allianz Stadium con i bianconeri che sciupano un’occasione pesante per la classifica e lasciano lo stadio tra i fischi.

Juventus, due legni e il cinismo che manca

I bianconeri hanno dominato il primo tempo con un’intensità che avrebbe dovuto spezzare subito la partita. Due pali colpiti, diverse occasioni costruite dall’asse offensivo, eppure il risultato rimane fermo sullo 0-0 all’intervallo. La mancanza di concretezza punisce la Juventus: mentre i bianconeri creano, il Verona aspetta e colpisce in contropiede. Un errore difensivo basta ai veronesi per trovare il gol che gela lo Stadium e manda gli azzurri negli spogliatoi sotto, circondati dai fischi della propria tifoseria.

La reazione arriva nella ripresa con maggiore determinazione. Vlahovic trova il pari con una punizione splendida. Conceição e un palo nel finale testimoniano l’assedio bianconero, ma Montipò in giornata straordinaria e una difesa compatta del Verona resistono fino al fischio finale.

Gol del Verona
Giocatori del Verona dopo la rete alla Juve. Fonte: ANSA

Napoli, ora la Champions è più vicina

Nonostante il pari contro il Como, il Napoli ora vede la qualificazione in Champions sempre più vicina. Il merito è quasi del tutto del Verona, che oggi ha fermato la Juve sull’1-1, evitando l’aggancio al Milan al terzo posto. Napoli ora più tranquillo, con un +7 che rende felice Conte e azzurri.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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