Conte preso in giro dai tifosi dell’Inter: spunta lo striscione a Milano (FOTO)

A Milano è festa totale in attesa della gara che con tutta probabilità consegnerà all’Inter la certezza matematica della vittoria dello Scudetto. Fra i vari striscioni e manifesti esposti dai tifosi in giro per la città, spunta anche uno sfottò ad Antonio Conte, raffigurato come un cane al guinzaglio dell’allenatore interista Chivu.

Scudetto Inter, spunta lo striscione-sfottò a Conte

A Milano l’eufiora è totale per la probabile vittoria dello Scudetto dell’Inter. I tifosi nerazzurri stanno già affollando le vie della città con festeggiamenti che quasi preannunciano la vittoria del titolo. Spunta così anche uno striscione ironico volto a prendere in giro Antonio Conte, raffigurato come un cane al guinzaglio di Chivu. Di seguito la foto dello striscione:

Scudetto Inter, fra merito e rimpianti

La squadra nerazzurra ha avuto la meglio al termine di un campionato dove ha praticamente sempre occupato il primo posto. I rimpianti per il Napoli ci sono e sono innegabilmente relativi ai tantissimi infortuni, che hanno condizionato in modo deciso il campionato azzurro. Senza di questi, probabilmente, avremmo visto almeno un Napoli che avrebbe potuto lottare più a lungo per il titolo. Per Conte e i suoi non resta che conquistare gli ultimi punti che mancano per la qualificazione in Champions per poi provare a costruire un campionato diverso l’anno prossimo e, magari, invertire anche questo sfottò interista.