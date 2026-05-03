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Svolta Lukaku, rientro a Napoli e confronto con Conte: cosa può succedere

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Svolta Lukaku, rientro a Napoli e confronto con Conte: cosa può succedere
Lukaku e Conte, il confronto atteso al Napoli. Foto: SpazioNapoli
Romelu Lukaku e Antonio Conte fronte a fronte al centro sportivo del Napoli, con il centro sportivo del Napoli sullo sfondo

Romelu Lukaku è pronto a rientrare a Castel Volturno domani, come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, ma il clima con Antonio Conte è gelido. L’attaccante belga deve chiarire l’assenza e il mancato incontro con il tecnico.

Lukaku torna a Napoli, ma deciderà Conte se reintegrarlo

Il rapporto tra Lukaku e Conte, un tempo solido, si è incrinato profondamente. L’assenza prolungata del belga e il mancato confronto diretto hanno creato una tensione che il rientro a Napoli non cancellerà automaticamente. Il tecnico attende un confronto concreto col calciatore, dopo il mancato saluto nella sua ultima tappa a Castel Volturno.

Romelu Lukaku in maglia Napoli EA7 a sinistra e Antonio Conte in giacca nera a destra, foto composita che evidenzia il confronto tra l'attaccante belga e il tecnico azzurro
Lukaku e Conte, il confronto atteso al Napoli. Foto: SpazioNapoli

Una possibile esclusione dalle ultime tre giornate di campionato resta uno scenario concreto. Il club valuterà nelle prossime ore se il belga resterà ai margini fino al termine della stagione L’agente Federico Pastorello mantiene buoni rapporti con il presidente, un fattore che potrebbe attenuare eventuali sanzioni disciplinari. Ma la decisione finale spetta a Conte: solo il tecnico può decidere se reintegrare Lukaku o continuare a escluderlo.

La pressione di Rudi Garcia e della Nazionale belga

Sullo sfondo pesa il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia, che ha bisogno di un Lukaku in condizione per il Mondiale. Le prossime settimane determineranno sia il finale di stagione che il futuro del giocatore in azzurro. Il rientro a Napoli domani non è un ritorno trionfale. È un momento di verità dove il belga dovrà dimostrare, con i fatti e non con le parole, di voler ancora essere parte del progetto. Conte ha tracciato una linea netta: chi non rispetta le regole resta fuori. Per Lukaku, il tempo degli alibi è finito.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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