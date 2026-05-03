Svolta Lukaku, rientro a Napoli e confronto con Conte: cosa può succedere

Romelu Lukaku è pronto a rientrare a Castel Volturno domani, come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, ma il clima con Antonio Conte è gelido. L’attaccante belga deve chiarire l’assenza e il mancato incontro con il tecnico.

Lukaku torna a Napoli, ma deciderà Conte se reintegrarlo

Il rapporto tra Lukaku e Conte, un tempo solido, si è incrinato profondamente. L’assenza prolungata del belga e il mancato confronto diretto hanno creato una tensione che il rientro a Napoli non cancellerà automaticamente. Il tecnico attende un confronto concreto col calciatore, dopo il mancato saluto nella sua ultima tappa a Castel Volturno.

Una possibile esclusione dalle ultime tre giornate di campionato resta uno scenario concreto. Il club valuterà nelle prossime ore se il belga resterà ai margini fino al termine della stagione L’agente Federico Pastorello mantiene buoni rapporti con il presidente, un fattore che potrebbe attenuare eventuali sanzioni disciplinari. Ma la decisione finale spetta a Conte: solo il tecnico può decidere se reintegrare Lukaku o continuare a escluderlo.

La pressione di Rudi Garcia e della Nazionale belga

Sullo sfondo pesa il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia, che ha bisogno di un Lukaku in condizione per il Mondiale. Le prossime settimane determineranno sia il finale di stagione che il futuro del giocatore in azzurro. Il rientro a Napoli domani non è un ritorno trionfale. È un momento di verità dove il belga dovrà dimostrare, con i fatti e non con le parole, di voler ancora essere parte del progetto. Conte ha tracciato una linea netta: chi non rispetta le regole resta fuori. Per Lukaku, il tempo degli alibi è finito.