La decisione del Napoli su Lukaku: ora la scelta è definitiva

Romelu Lukaku lascerà il Napoli al termine della stagione: secondo Nicolò Schira, il club azzurro ha fissato il prezzo a 10 milioni di euro per il belga.
Lukaku: la valutazione del Napoli e le pretendenti estere
Il centravanti ha ancora un anno di contratto con gli azzurri, percependo 8 milioni annui. La separazione tra il giocatore e De Laurentiis è ormai inevitabile, con il club partenopeo che attende offerte concrete dal mercato. Turchia e Arabia Saudita hanno già manifestato interesse concreto per acquisire il cartellino dell’ex Inter.
La valutazione fissata dal Napoli rimane ferma: 10 milioni rappresentano il punto di partenza per qualsiasi negoziazione. Non si tratta di una cifra elevata considerando l’ingaggio che l’attaccante continuerà a percepire fino alla scadenza naturale dell’accordo. Il club partenopeo intende recuperare almeno una parte dell’investimento iniziale, evitando una cessione a titolo gratuito.
Turchia e Arabia Saudita: le destinazioni concrete per Lukaku
Dove andrà Lukaku? Le opzioni più concrete provengono dai mercati turco e saudita, dove club importanti hanno già contattato l’entourage del belga. La Turchia offre continuità competitiva con campionati strutturati, mentre l’Arabia Saudita propone compensi economici significativi. In precedenza era stato accostato anche all’Anderlecht, ma la pista belga appare meno probabile rispetto alle altre destinazioni.
I prossimi mesi saranno decisivi per definire il suo trasferimento e il Napoli potrà proseguire la propria campagna di mercato estivo una volta risolto il caso dell’attaccante belga.