Sorpresa Napoli, dall’addio alla permanenza: si riapre la trattativa per il rinnovo

Leonardo Spinazzola torna al tavolo delle trattative con il Napoli dopo settimane di stallo. Secondo Nicolò Schira, le parti hanno riavviato i colloqui per un rinnovo fino al 2027 con opzione 2028.
Rinnovo Spinazzola, i colloqui riprendono dopo il blocco
L’esterno azzurro e il club hanno interrotto le discussioni nei mesi precedenti senza raggiungere un’intesa. Ora il quadro cambia. Schira rivela che “si prevede un nuovo round di colloqui nei prossimi giorni tra il Napoli e gli agenti di Leonardo Spinazzola per cercare di raggiungere un accordo fino al 2027, più un’opzione per il 2028”. I contatti procedono in direzione positiva, segnalando un cambio di marcia rispetto alla situazione precedente.
Il riavvicinamento arriva in un momento critico. L’interesse della Juventus aveva complicato il quadro, trasformando il rinnovo in una questione di mercato più che di semplice prolungamento contrattuale. Il Napoli, dopo un po’ di esitazione, ha deciso di punatre ancora su di lui.
Quale formula sblocca l’accordo con il Napoli?
La chiave è la durata e la flessibilità. Il prolungamento fino al 2027 con opzione aggiuntiva per il 2028 rappresenta il compromesso che permette al club di mantenere il controllo e al giocatore di avere certezze. Si tratta di una struttura contrattuale che soddisfa entrambi gli interessi: il Napoli ottiene stabilità (non troppo a lungo termine) sulla fascia sinistra, Spinazzola consolida il suo futuro in azzurro.
Il nuovo round di colloqui avverrà nei prossimi giorni. Questa volta le discussioni hanno una direzione precisa: chiudere prima che altre variabili di mercato intervengano. La Juventus rimane sullo sfondo, ma il dialogo riaperto tra il Napoli e l’entourage dell’esterno suggerisce che la trattativa può trovare conclusione rapida.