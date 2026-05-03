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Sorpresa Napoli, dall’addio alla permanenza: si riapre la trattativa per il rinnovo

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Sorpresa Napoli, dall’addio alla permanenza: si riapre la trattativa per il rinnovo
Trattative riaperte per il rinnovo con il Napoli. Foto: SpazioNapoli
Giocatore del Napoli in maglia azzurra davanti a documento di rinnovo contrattuale nello stadio

Leonardo Spinazzola torna al tavolo delle trattative con il Napoli dopo settimane di stallo. Secondo Nicolò Schira, le parti hanno riavviato i colloqui per un rinnovo fino al 2027 con opzione 2028.

Rinnovo Spinazzola, i colloqui riprendono dopo il blocco

L’esterno azzurro e il club hanno interrotto le discussioni nei mesi precedenti senza raggiungere un’intesa. Ora il quadro cambia. Schira rivela che “si prevede un nuovo round di colloqui nei prossimi giorni tra il Napoli e gli agenti di Leonardo Spinazzola per cercare di raggiungere un accordo fino al 2027, più un’opzione per il 2028”. I contatti procedono in direzione positiva, segnalando un cambio di marcia rispetto alla situazione precedente.

Leonardo Spinazzola con pallone durante una partita del Napoli in maglia azzurra
Leonardo Spinazzola in azione con il Napoli. Foto: ANSA

Il riavvicinamento arriva in un momento critico. L’interesse della Juventus aveva complicato il quadro, trasformando il rinnovo in una questione di mercato più che di semplice prolungamento contrattuale. Il Napoli, dopo un po’ di esitazione, ha deciso di punatre ancora su di lui.

Quale formula sblocca l’accordo con il Napoli?

La chiave è la durata e la flessibilità. Il prolungamento fino al 2027 con opzione aggiuntiva per il 2028 rappresenta il compromesso che permette al club di mantenere il controllo e al giocatore di avere certezze. Si tratta di una struttura contrattuale che soddisfa entrambi gli interessi: il Napoli ottiene stabilità (non troppo a lungo termine) sulla fascia sinistra, Spinazzola consolida il suo futuro in azzurro.

Il nuovo round di colloqui avverrà nei prossimi giorni. Questa volta le discussioni hanno una direzione precisa: chiudere prima che altre variabili di mercato intervengano. La Juventus rimane sullo sfondo, ma il dialogo riaperto tra il Napoli e l’entourage dell’esterno suggerisce che la trattativa può trovare conclusione rapida.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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