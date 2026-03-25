Addio Spinazzola, la Juventus diventa un pericolo concreto? Il retroscena da Torino

Il futuro di Leonardo Spinazzola torna al centro del mercato e apre scenari inattesi tra Napoli e Juventus. L’esterno azzurro, arrivato per dare esperienza e qualità, potrebbe salutare a fine stagione. Da Torino, infatti, emergono segnali concreti di interesse da parte dei bianconeri, pronti a riportarlo a casa. Una pista che prende forma mentre il Napoli valuta le proprie scelte e il progetto tecnico.

Il futuro di Spinazzola tra Napoli e Juventus

La posizione di Leonardo Spinazzola resta in bilico. Il Napoli lo ha voluto per rinforzare la corsia sinistra e offrire una soluzione affidabile, utile anche per il sistema di gioco di Antonio Conte. Tuttavia, le riflessioni sul futuro sono iniziate, per questioni anagrafiche e di contratto.

“Sarebbe utile a Spalletti, essewndo in possibile uscita dal Napoli e pure molto gradito. La Juve ci pensa e si è già fatta viva per Leonardo, cresciuto tra l’altro in bianconero, offrendo un contratto biennale. Il giocatore ha dato la sua priorità al Napoli, e il vortice resta.”

Questo quanto riferito dal Corriere dello Sport. Il legame con Torino rappresenta un fattore importante. Spinazzola conosce l’ambiente Juventus e potrebbe essere attratto da un ritorno, soprattutto davanti a una proposta concreta.

L’offerta bianconera e la posizione del Napoli

La Juventus ha mosso i primi passi con decisione. L’idea è quella di inserire un profilo esperto e già abituato alla Serie A. L’offerta di un biennale dimostra la volontà di chiudere l’operazione in tempi rapidi. Dall’altra parte il Napoli, si fermerebbe a una sola stagione.

“Al momento il club campione d’Italia gli garantirebbe soltanto un prolungamento annuale. C’è quindi ancora da lavorare ma la partita non è chiusa.”

La differenza tra le proposte può diventare decisiva nelle prossime settimane.