Napoli, le ultime su Rrahmani: cosa filtra verso il Bologna

Amir Rrahmani esce dal campo a Como ma non ha subito infortuni: la sostituzione risponde solo a un affaticamento muscolare gestito in via precauzionale.

Rrahmani a Como: la sostituzione che non preoccupa

Il difensore albanese ha lasciato il terreno di gioco durante la partita tra Como e Napoli, generando iniziali timori tra i tifosi azzurri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, le condizioni fisiche di Rrahmani non destano alcuna preoccupazione. L’allenatore ha scelto di sostituirlo per gestire un semplice affaticamento, confermando che non si tratta di un infortunio vero e proprio. La decisione rientra nella strategia di controllo adottata durante la settimana a Castel Volturno, dove il centrale è stato dosato per arrivare al meglio alla sfida.

Napoli: la gestione prudente di Rrahmani in settimana

Lo staff tecnico aveva già pianificato un approccio cauto nei confronti del difensore durante gli allenamenti. Questa precauzione ha permesso di affrontare la gara con una risorsa importante a disposizione, pur mantenendo il controllo sulla sua condizione fisica. La richiesta di cambio non rappresenta dunque un campanello d’allarme, ma una scelta tattica e medica concordata per evitare complicazioni. Le dichiarazioni post partita dell’allenatore hanno definitivamente tranquillizzato l’ambiente.

Quale scenario attende il difensore? Rrahmani tornerà a pieno regime nei prossimi impegni. La gestione attenta della sua condizione fisica nei giorni scorsi ha fatto sì che il suo affaticamento sia solo superficiale, senza ripercussioni sulla disponibilità per le prossime partite. Gli azzurri mantengono così intatta la loro opzione difensiva per continuare la stagione senza perdere elementi chiave della difesa.

La situazione di Rrahmani al Napoli rimane dunque sotto controllo completo. Non ci sono margini per allarmismi, poiché la sostituzione di Como rientra nella gestione ordinaria del carico di lavoro. Il difensore sarà regolarmente convocato per i prossimi impegni, pronto a contribuire alla difesa partenopea senza limitazioni.