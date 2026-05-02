Napoli, parla Conte dopo il Como: “Ecco in cosa abbiamo faticato”, poi le parole su De Bruyne

Antonio Conte ha parlato dopo il pareggio per 0-0 con cui si è conclusa la sfida tra Como e Napoli. Il mister è stato chiaro: non ha avuto dubbi nel post-partita sulla prestazione dei suoi. Occhio anche alle parole su De Bruyne.

Como-Napoli finisce in parità: le parole di Conte

A ‘Dazn’, Antonio Conte ha dichiarato:

“Sicuramente è stata una buona prestazione perché se non la fai non esci indenne da questa partita. Ci giocavamo tantissimo, soprattutto il Como per la qualificazione in Champions. Queste partite possono portare degli strascichi“.

Poi ancora:

“I ragazzi sono stati bravi e nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo avuto occasioni per fare gol. Mancano tre partite e sappiamo di aver fatto un passo in avanti, non solo per la Champions ma per conquistare un posto più alto possibile”.

Su cosa è mancato: