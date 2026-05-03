Buongiorno difende il Napoli: il messaggio che esalta la stagione azzurra

Alessandro Buongiorno analizza il pareggio senza gol contro il Como sottolineando la capacità del gruppo di non crollare durante l’emergenza infortuni che ha caratterizzato la stagione azzurra.

Buongiorno: la difesa azzurra resiste all’emergenza

Il difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A dopo lo 0-0 con i lariani, tracciando un bilancio positivo della stagione nonostante i numerosi stop che hanno colpito la rosa. “Devo dire che è stato fatto un grande lavoro in questa stagione, soprattutto nel momento di emergenza. Molti hanno giocato tante partite. Siamo rimasti tutti uniti, non siamo crollati”, le parole del centrale azzurro.

La stagione del Napoli è stata segnata da una serie di assenze forzate che hanno costretto Conte a ricorrere a rotazioni importanti. Buongiorno riconosce il merito della squadra di aver mantenuto compattezza e determinazione anche quando le difficoltà avrebbero potuto scoraggiare l’ambiente. La reazione collettiva ha permesso agli azzurri di conservare una posizione di classifica rispettabile, quando invece il rischio di una débâcle era concreto.

Napoli: quando la coesione supera le difficoltà organizzative

Quale fattore ha permesso al Napoli di non cedere psicologicamente? La risposta di Buongiorno è netta: l’unità dello spogliatoio. Senza questa base, la sequenza di infortuni avrebbe potuto provocare una spirale negativa ben più profonda. Gli azzurri hanno scelto di competere anche con effettivi ridotti, rifiutando la rassegnazione.

Il pareggio contro il Como rappresenta una conferma di questa attitudine. Buongiorno ha sottolineato come il percorso della squadra avrebbe potuto essere drammaticamente diverso: “avremmo potuto anche mollare”. Invece gli azzurri hanno scelto di restare in piedi, costruendo una classifica che, date le circostanze, rappresenta un successo gestionale. Il Napoli ha trasformato l’emergenza in opportunità di crescita, mantenendo salda la struttura difensiva e psicologica del gruppo.