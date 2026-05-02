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Verso Como-Napoli: Conte con un solo dubbio di formazione

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Verso Como-Napoli: Conte con un solo dubbio di formazione
La squadra del Napoli allo stadio Maradona. Foto: ANSA
Squadra del Napoli allo stadio Maradona durante una sessione di gioco

Il Napoli si prepara per la grande sfida di oggi alle 18 contro il Como di Cesc Fabregas, per quello che ormai si può definire come un classico big match. Gli azzurri di Antonio Conte vogliono chiudere col piede giusto, e l’allenatore salentino ha in mente un solo cambio rispetto all’ultima gara di campionato.

Como-Napoli, occasione per Beukema: ecco chi riposa

Gli azzurri guidati da mister Conte vogliono mantenere il secondo posto in classifica, mentre il Como vuole provare a giocarsi l’ultima chance per la Champions League. Partita che si prospetta molta bella e nel segno della continuità per i partenopei dopo la vittoria contro la Cremonese.

L’allenatore salentino, difatti, è pronto a confermare la coppia De Bruyne-Alisson Santos sulla trequarti. L’unico cambio di formazione dovrebbe riguardare la difesa: Mathias Olivera dovrebbe riposare per favorire Sam Beukema nell’undici titolare. Occasione per mettersi in mostra per il difensore ex Bologna.

Sam Beukema in campo per la Champions League
Beukema in campo per la gara di Champions League 2025/2026

Napoli, chance Beukema: la formazione anti Como

Arrivato in estate per circa 30 milioni più bonus, Sam Beukema non ha dimostrato tutte le sue qualità fin qui. Il passaggio in un top club gli ha causato più di qualche difficoltà ma in queste ultime partite deve dimostrare di valere la maglia azzurra. Di seguito la formazione azzurra:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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