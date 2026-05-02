Verso Como-Napoli: Conte con un solo dubbio di formazione

Il Napoli si prepara per la grande sfida di oggi alle 18 contro il Como di Cesc Fabregas, per quello che ormai si può definire come un classico big match. Gli azzurri di Antonio Conte vogliono chiudere col piede giusto, e l’allenatore salentino ha in mente un solo cambio rispetto all’ultima gara di campionato.
Como-Napoli, occasione per Beukema: ecco chi riposa
Gli azzurri guidati da mister Conte vogliono mantenere il secondo posto in classifica, mentre il Como vuole provare a giocarsi l’ultima chance per la Champions League. Partita che si prospetta molta bella e nel segno della continuità per i partenopei dopo la vittoria contro la Cremonese.
L’allenatore salentino, difatti, è pronto a confermare la coppia De Bruyne-Alisson Santos sulla trequarti. L’unico cambio di formazione dovrebbe riguardare la difesa: Mathias Olivera dovrebbe riposare per favorire Sam Beukema nell’undici titolare. Occasione per mettersi in mostra per il difensore ex Bologna.
Napoli, chance Beukema: la formazione anti Como
Arrivato in estate per circa 30 milioni più bonus, Sam Beukema non ha dimostrato tutte le sue qualità fin qui. Il passaggio in un top club gli ha causato più di qualche difficoltà ma in queste ultime partite deve dimostrare di valere la maglia azzurra. Di seguito la formazione azzurra:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund