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Rrahmani chiede il cambio a Como: cosa filtra sul difensore del Napoli

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Rrahmani chiede il cambio a Como: cosa filtra sul difensore del Napoli
La difesa del Napoli al centro della gestione della crescita dei talenti azzurri
Amir Rrahmani, difensore del Napoli, durante una partita ufficiale

Amir Rrahmani ha chiesto il cambio nella gara contro il Como per un problema fisico emerso nel corso del secondo tempo. Il difensore del Napoli ha perciò ceduto il posto a Leonardo Spinazzola. La prestazione del kosovaro era stata solida fino a quel momento. Rrahmani ha raggiunto un traguardo personale significativo: la sua 200ª partita in Serie A. Ma l’uscita dal campo ha subito preoccupato.

Rrahmani: le condizioni da valutare negli ultimi giorni

Lo staff medico del Napoli valuterà nelle prossime ore l’entità del problema. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma la speranza è che si tratti di un semplice affaticamento. Le prossime ore diranno se il giocatore potrà recuperare completamente o se avrà bisogno di gestione particolare nei prossimi impegni di campionato.

Conte avrà già ricevuto i primi rapporti dallo staff medico, ma la prudenza è d’obbligo. Rrahmani è un elemento essenziale della difesa azzurra e perderlo anche per pochi giorni comporterebbe scelte tattiche importanti.

 

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Lo stesso Conte in conferenza stampa ha rassicurato tutti dicendo:

Rrahmani? Tornava da un infortunio, ha giocato contro la Cremonese dopo tanto tempo e in settimana l’aveva ancora un po’ accusata. L’abbiamo gestito per averlo oggi. Si sentiva affaticato, ha chiesto un cambio precauzionale”.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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