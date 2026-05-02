Rrahmani chiede il cambio a Como: cosa filtra sul difensore del Napoli

Amir Rrahmani ha chiesto il cambio nella gara contro il Como per un problema fisico emerso nel corso del secondo tempo. Il difensore del Napoli ha perciò ceduto il posto a Leonardo Spinazzola. La prestazione del kosovaro era stata solida fino a quel momento. Rrahmani ha raggiunto un traguardo personale significativo: la sua 200ª partita in Serie A. Ma l’uscita dal campo ha subito preoccupato.

Rrahmani: le condizioni da valutare negli ultimi giorni

Lo staff medico del Napoli valuterà nelle prossime ore l’entità del problema. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma la speranza è che si tratti di un semplice affaticamento. Le prossime ore diranno se il giocatore potrà recuperare completamente o se avrà bisogno di gestione particolare nei prossimi impegni di campionato.

Conte avrà già ricevuto i primi rapporti dallo staff medico, ma la prudenza è d’obbligo. Rrahmani è un elemento essenziale della difesa azzurra e perderlo anche per pochi giorni comporterebbe scelte tattiche importanti.

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Lo stesso Conte in conferenza stampa ha rassicurato tutti dicendo: