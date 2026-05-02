Nuovo colpo per il Napoli: superate Inter e Roma, i contatti aumentano

Kerim Alajbegovic ha scelto di giocare in Serie A e il Napoli è in vantaggio nella corsa al talento bosniaco classe 2007. Gli azzurri hanno già presentato il progetto tecnico al calciatore, mentre Inter e Roma sembrerebbero essere rimaste ferme ai sondaggi.

Alajbegovic rifiuta la Bundesliga: la scelta è l’Italia

Il centrocampista del Bayer Leverkusen, che ha riattivato la clausola di riacquisto dal Salisburgo, ha comunicato ai suoi agenti una decisione netta.

La Serie A è l’obiettivo dichiarato di Kerim Alajbegovic e il Napoli ha colto l’occasione con tempestività, muovendosi prima della concorrenza con un progetto sportivo concreto.

Inter e Roma: i sondaggi non bastano, Napoli avanti

Quale differenza ha fatto la mossa del Napoli? I nerazzurri e i giallorossi si sono fermati a contatti esplorativi per verificare la disponibilità del ragazzo. Il club di De Laurentiis, invece, ha trasformato l’interesse in proposta concreta, presentando come il centrocampista bosniaco si inserirebbe nello scacchiere tattico della squadra. È una strategia che ha accelerato i tempi e posizionato gli azzurri in una posizione di vantaggio.

La valutazione del cartellino si attesta su una base di almeno 20-25 milioni di euro. Una cifra importante ma gestibile, che rende la trattativa concretamente fattibile nei prossimi mesi. Il Leverkusen non ha fretta, consapevole che il ragazzo rappresenta un asset di mercato solido e appetibile.

Se la trattativa proseguirà su questi binari, il centrocampista bosniaco potrebbe vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione, consolidando il progetto tecnico che De Laurentiis vuole continuare a costruire.