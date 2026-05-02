Napoli, adesso il riscatto è obbligatorio: ecco la prima cessione

Non ci sono più dubbi sulla prima cessione del Napoli per la prossima stagione. Con la qualificazione oramai matematica dell’Ipswich Town in Premier League, la società partenopea incasserà una cifra importante dal riscatto di Jens Cajuste.

Il Napoli sorride: scatta l’obbligo di riscatto per Cajuste

Con il grande successo per 3-0 ai danni del Queens Park Rangers, il club inglese ha raggiunto la qualificazione per la massima serie britannica. Come da contratto, il raggiungimento di questo traguardo ha fatto scattare l’obbligo di riscatto per il cartellino di Cajuste. Si tratta di una cifra complessiva di 7,5 milioni di euro.

Non una somma importantissima, ma un buon inizio per alleggerire il monte ingaggi e far respirare le casse in vista del mercato estivo. Il Napoli ha diversi colpi in canna, ma serviranno alcune cessioni per chiudere alcune trattative. La prima è quella di Jens Cajuste.