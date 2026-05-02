Parla McTominay: “Qui ho più fiducia!” poi rivela su Napoli e i tifosi

Scott McTominay ha parlato in un’intervista rilasciata alla UEFA per il numero 26 di Champions Journal. Le sue parole sulla squadra, la città e i suoi tifosi.

Napoli, McTominay: “Ecco cosa è cambiato rispetto all’Inghilterra”

Personalità uguale ma più fiducia.

“Sento di non essere cambiato molto. La mia personalità è la stessa, forse ho più fiducia e sento più fiducia dall’allenatore che mi fa giocare spesso. Penso questa sia l’unica differenza, e forse i miei capelli”.

Differenze tra Napoli e Manchester.

“Per me è surreale. A Manchester potevo girare per la città e quasi nessuno mi riconosceva. Qui è totalmente diverso, ma mi sto abituando. Qui c’è un forte senso di famiglia, è bellissimo ed è una cosa con cui sono cresciuto quindi mi piace molto. Anche nello stadio è totalmente diverso: Nella mia prima partita, in panchina contro il Cagliari, vedevo sugli spalti fuochi d’artificio, una cosa che non avevo mai visto prima in uno stadio”.

Sul ruolo.

“All’inizio giocavo molto avanzato, quasi da seconda punta accanto a Lukaku. Ultimamente gioco più indietro, accanto a Lobotka, ma ho sempre la possibilità di inserirmi, seppur meno. Mi piace poter fare tutto”.

La passione dei tifosi mi ha colpito.

“La passione dei tifosi per la squadra, la cultura, lo stile di vita. A questo non mi sono ancora abituato”.

Voglio ripagare i tifosi.

“Voglio ripagare i tifosi perché mi hanno accolto benissimo. Mia madre non capiva cosa stesse succedendo, erano tutti lì per me. Momenti così non si dimenticano“.

Compagno per un giro in città.