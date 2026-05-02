Napoli, il pari contro il Como non convince: un azzurro finisce ‘sotto accusa’

Napoli e Como si dividono la posta al Sinigaglia con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca agli azzurri. De Bruyne deludente secondo l’analisi di Enrico Varriale e di Chiariello. Quest’ultimo si è anche chiesto, in maniera provocatoria, se è il caso di continuare con il belga anche la prossima stagione.

Como-Napoli: De Bruyne ha deluso

È durata 60 minuti la partita di Kevin De Bruyne contro il Como, poi è stato sostituito con Anguissa da Conte. Su ‘X’ Varriale ha commentato con un secco:

“Deludente De Bruyne”

Mentre Umberto Chiariello, su ‘Canale 21’, ha dichiarato:

“La vera domanda è: il Napoli deve ripartire da De Bruyne? Lo stesso vale per Lukaku e Juan Jesus che è scomparso ed è un altro che può andar via. Da una parte c’era un numero 10 come Nico Paz, fresco e straordinario. Dall’altra parte un ectoplasma, zero e inesistente De Bruyne“.

E poi ha aggiunto: