Napoli, il pari contro il Como non convince: un azzurro finisce ‘sotto accusa’

Napoli e Como si dividono la posta al Sinigaglia con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca agli azzurri. De Bruyne deludente secondo l’analisi di Enrico Varriale e di Chiariello. Quest’ultimo si è anche chiesto, in maniera provocatoria, se è il caso di continuare con il belga anche la prossima stagione.
Como-Napoli: De Bruyne ha deluso
È durata 60 minuti la partita di Kevin De Bruyne contro il Como, poi è stato sostituito con Anguissa da Conte. Su ‘X’ Varriale ha commentato con un secco:
“Deludente De Bruyne”
Mentre Umberto Chiariello, su ‘Canale 21’, ha dichiarato:
“La vera domanda è: il Napoli deve ripartire da De Bruyne? Lo stesso vale per Lukaku e Juan Jesus che è scomparso ed è un altro che può andar via. Da una parte c’era un numero 10 come Nico Paz, fresco e straordinario. Dall’altra parte un ectoplasma, zero e inesistente De Bruyne“.
E poi ha aggiunto:
“Il peso degli anni si sente, è uno che è invecchiato male. Non fa nulla, non è come Modric, siamo sicuri di dover ripartire da lui? È uscito lui e il Napoli ha ricominciato a giocare, male come sempre perché il Napoli è questo e gioca male, ma con ordine”.