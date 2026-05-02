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Napoli, il pari contro il Como non convince: un azzurro finisce ‘sotto accusa’

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Napoli, il pari contro il Como non convince: un azzurro finisce ‘sotto accusa’
Napoli: azzurro deludente col Como
Napoli: azzurro deludente col Como

Napoli e Como si dividono la posta al Sinigaglia con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca agli azzurri. De Bruyne deludente secondo l’analisi di Enrico Varriale e di Chiariello. Quest’ultimo si è anche chiesto, in maniera provocatoria, se è il caso di continuare con il belga anche la prossima stagione.

Como-Napoli: De Bruyne ha deluso

È durata 60 minuti la partita di Kevin De Bruyne contro il Como, poi è stato sostituito con Anguissa da Conte. Su ‘X’ Varriale ha commentato con un secco:

“Deludente De Bruyne”

Mentre Umberto Chiariello, su ‘Canale 21’, ha dichiarato:

La vera domanda è: il Napoli deve ripartire da De Bruyne? Lo stesso vale per Lukaku e Juan Jesus che è scomparso ed è un altro che può andar via. Da una parte c’era un numero 10 come Nico Paz, fresco e straordinario. Dall’altra parte un ectoplasma, zero e inesistente De Bruyne“.

E poi ha aggiunto:

“Il peso degli anni si sente, è uno che è invecchiato male. Non fa nulla, non è come Modric, siamo sicuri di dover ripartire da lui? È uscito lui e il Napoli ha ricominciato a giocare, male come sempre perché il Napoli è questo e gioca male, ma con ordine”.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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