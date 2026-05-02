Mercato Napoli, Manna prepara cinque colpi: atteso un attaccante

Giovanni Manna progetta una rivoluzione estiva per il Napoli con cinque innesti mirati. Il direttore sportivo azzurro ha individuato le priorità: un nuovo bomber al posto di Lukaku, un centrocampista, un esterno offensivo destro, un terzino e un difensore centrale.

Manna e i cinque colpi: la strategia del Napoli

Secondo Nicolò Schira, la dirigenza napoletana ha già tracciato il percorso del mercato estivo. Cinque operazioni ben definite caratterizzeranno la sessione, ognuna con obiettivi chiari e ruoli specifici. Il direttore sportivo non agisce a caso: ogni movimento risponde a una necessità tattica precisa. Il centrocampista diventa cruciale considerando la situazione di Anguissa, mentre l’esterno offensivo destro completerà la batteria offensiva accanto ad Alisson. La difesa richiede interventi urgenti, con Beukema che non ha soddisfatto le aspettative e l’esperienza di Juan Jesus ormai agli sgoccioli.

La priorità assoluta rimane l’attacco. Lukaku lascerà Napoli dopo i contrasti con la società e con Conte, creando un vuoto che va colmato immediatamente. Un nuovo centravanti rappresenta il fulcro dell’intera strategia estiva, non un semplice ritocco tattico. Accanto al titolare arriverà una valida alternativa, una scelta che Manna ha già definito nei dettagli organizzativi.

L’attacco del Napoli: i nomi sul tavolo

Quale profilo cercherà il Napoli per il ruolo di bomber? Schira cita Davis, Gonçalo Ramos e Moise Kean come candidati concreti. Tre soluzioni diverse per temperamento e caratteristiche, ma tutte capaci di garantire gol e presenza fisica in area. La scelta dipenderà dalle disponibilità economiche e dalle preferenze tattiche dell’allenatore, ancora in via di definizione dato che Antonio Conte non ha ancora comunicato la sua decisione finale. Una volta chiarita la panchina, Manna potrà accelerare con concretezza su ogni fronte.

Il timing del mercato napoletano si rivela intelligente: anticipare le mosse principali prima che altre squadre salgano sul mercato riduce i costi e garantisce priorità nella trattativa. I cinque colpi non rappresentano una spesa disordinata bensì una progettazione precisa dei gap da colmare. Il Napoli non punta al mercato dei grandi nomi, ma a giocatori funzionali che potranno integrarsi rapidamente nella rosa. L’obiettivo dichiarato è tornare protagonista in Serie A e competere in Europa, due target che richiedono profondità di organico e alternative credibili in ogni reparto.