Conte non si nasconde, a Como per vincere: poi l’annuncio su Di Lorenzo

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Como e Napoli. Il tecnico azzurro ha parlato degli avversari, di Fabregas e di capitan Di Lorenzo.
Como-Napoli: Conte sfida Cesc
Queste le parole dell’allenatore campione d’Italia in carica, che non ha intenzione di regalare punti al Como:
“Sicuramente nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, quindi sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc, sta facendo veramente bene. È un predestinato, ha avuto anche la fortuna di giocare con allenatori importanti e in squadre importanti, ha un background importante. È bravo perché studia, c’è poco da dire. Il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno e già quest’anno sta dando grossi fastidio alle big.”
Il Napoli recupera Di Lorenzo: ecco come sta
Conte ha rilasciato alcune parole importanti su Di Lorenzo, che torna a disposizione dopo quattro mesi:
“Di Lorenzo? Stiamo parlando di un giocatore che aveva fatto 300 partite consecutive, rappresenta una base fondamentale sia per la leadership che per l’esempio che dà ogni giorno in allenamento. Il discorso del recupero vale anche per lui: dopo mesi in cui è stato in naftalina, bisogna aver pazienza e di portarlo a livelli da star sereno lui e da star sereni anche noi nel metterlo in campo.”