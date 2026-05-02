Conte non si nasconde, a Como per vincere: poi l’annuncio su Di Lorenzo

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Como e Napoli. Il tecnico azzurro ha parlato degli avversari, di Fabregas e di capitan Di Lorenzo.

Como-Napoli: Conte sfida Cesc

Queste le parole dell’allenatore campione d’Italia in carica, che non ha intenzione di regalare punti al Como:

“Sicuramente nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, quindi sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc, sta facendo veramente bene. È un predestinato, ha avuto anche la fortuna di giocare con allenatori importanti e in squadre importanti, ha un background importante. È bravo perché studia, c’è poco da dire. Il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno e già quest’anno sta dando grossi fastidio alle big.”

Il Napoli recupera Di Lorenzo: ecco come sta

Conte ha rilasciato alcune parole importanti su Di Lorenzo, che torna a disposizione dopo quattro mesi: