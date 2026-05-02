Como-Napoli, Conte cambia in difesa: le formazioni ufficiali

Conte e Fabregas durante Napoli-Como. Fonte: ANSA

Il Napoli di Antonio Conte arriva a Como con l’ambizione di dare continuità ai tre punti raccolti contro la Cremonese. La squadra di Fabregas, però, sogna ancora la Champions e non ha intenzione di fare sconti agli azzurri. I due allenatori hanno deciso di schierare la miglior formazione possibile per raggiungere il proprio obiettivo.

Panchina per Oliveira: grande chance per Beukema

Antonio Conte ha pensato bene di confermare la formazione che ha dominato contro la Cremonese. Un solo cambio rispetto a quella partita: Beukema al posto di Oliveira. Per il resto, nessuna variazione. Nessun modifica, invece, per Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha confermato gli undici titolari di Genoa-Como.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte.