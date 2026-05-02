Conte, il futuro è incerto: il Napoli pensa al possibile successore

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Secondo il “Corriere dello Sport”, il summit tra l’allenatore e De Laurentiis deciderà tutto. Le possibilità di una rottura esistono concretamente. Si tratta di due personalità forti e quando si incontrano, nulla è mai scontato. L’anno scorso tutti davano per certa la sua partenza, invece rimase. Questa volta il clima potrebbe essere diverso, ma le dinamiche rimangono imponderabili fino al faccia a faccia decisivo.

Da Sarri a Mancini: i candidati concreti

Se Conte dovesse andare via, il Napoli ha già i nomi sul tavolo. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, Maurizio Sarri rappresenta il ritorno più affascinante. Ma non è l’unica opzione. Roberto Mancini, Vincenzo Italiano e Fabio Grosso circolano negli ambienti partenopei come alternative credibili. Ognuno porta una filosofia diversa: Sarri il calcio offensivo e dominante, Mancini l’esperienza internazionale, Italiano la solidità tattica, Grosso la continuità italiana. La sorpresa, però, rimane sempre possibile.

Napoli, il summit di fine stagione cambierà tutto

La decisione finale arriverà dal confronto diretto tra Conte e il presidente. Nessuna comunicazione ufficiale, nessun annuncio anticipato: solo una riunione privata dove le due personalità affronteranno il tema apertamente. Se l’allenatore deciderà di proseguire, il Napoli continuerà con lui. Se sceglierà di andare via, il club avrà già pronta la lista dei sostituti e potrà muoversi rapidamente sul calciomercato per il Napoli senza perdere tempo prezioso.