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Conte, il futuro è incerto: il Napoli pensa al possibile successore

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Conte, il futuro è incerto: il Napoli pensa al possibile successore
Conte nel pre-partita di Napoli-Cremonese. Fonte: SpazioNapoli
Antonio Conte nel pre-partita di Napoli-Cremonese analizza la formazione

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Secondo il “Corriere dello Sport”, il summit tra l’allenatore e De Laurentiis deciderà tutto. Le possibilità di una rottura esistono concretamente. Si tratta di due personalità forti e quando si incontrano, nulla è mai scontato. L’anno scorso tutti davano per certa la sua partenza, invece rimase. Questa volta il clima potrebbe essere diverso, ma le dinamiche rimangono imponderabili fino al faccia a faccia decisivo.

Da Sarri a Mancini: i candidati concreti

Se Conte dovesse andare via, il Napoli ha già i nomi sul tavolo. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, Maurizio Sarri rappresenta il ritorno più affascinante. Ma non è l’unica opzione. Roberto Mancini, Vincenzo Italiano e Fabio Grosso circolano negli ambienti partenopei come alternative credibili. Ognuno porta una filosofia diversa: Sarri il calcio offensivo e dominante, Mancini l’esperienza internazionale, Italiano la solidità tattica, Grosso la continuità italiana. La sorpresa, però, rimane sempre possibile.

Maurizio Sarri potrebbe tornare sulla panchina del Napoli
Maurizio Sarri in panchina con la tuta del Napoli

Napoli, il summit di fine stagione cambierà tutto

La decisione finale arriverà dal confronto diretto tra Conte e il presidente. Nessuna comunicazione ufficiale, nessun annuncio anticipato: solo una riunione privata dove le due personalità affronteranno il tema apertamente. Se l’allenatore deciderà di proseguire, il Napoli continuerà con lui. Se sceglierà di andare via, il club avrà già pronta la lista dei sostituti e potrà muoversi rapidamente sul calciomercato per il Napoli senza perdere tempo prezioso.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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