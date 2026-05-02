Como-Napoli:, Milinkovic-Savic salva gli azzurri: la squadra di Conte in difficoltà

Milinkovic-Savic compie un intervento decisivo su Diao al 31′: il portiere del Napoli respinge il tentativo dell’attaccante comastre dopo il lancio di Nico Paz, impedendo al Como di sbloccare la sfida della 35ª giornata di Serie A. Quella del senegalese, però, non è stata l’unica chance per i ragazzi di Fabregas.

Como-Napoli: due squadre senza compromessi tattici

La partita tra Como e Napoli si sviluppa su ritmi elevati, con entrambe le formazioni decise a non speculare sul risultato. Conte aveva preannunciato uno scontro tra due organizzazioni tatticamente solide, e il campo conferma l’analisi. Gli azzurri controllano il possesso nei momenti critici, mentre il Como cerca di sorprendere in profondità con i movimenti di Paz e le accelerazioni di Diao.

McTominay ha una colossale chance di testa al 18′ sugli sviluppi di un corner, anticipando tutti ma trovando Butez attento. Alisson riceve in profondità e allarga per il brasiliano, che tira con deviazione. Il Como però non resta passivo: Douvikas al 8′ supera Milinkovic-Savic in uscita, ma Rrahmani salva sulla linea a porta scoperta.

Diao e la pressione comastre: Milinkovic-Savic chiude tutto

Qual è il momento più pericoloso del Como? Arriva quando Paz serve Diao in profondità e il tiro viene deviato da Milinkovic-Savic, che si dimostra reattivo nel respingere il tentativo. È la seconda occasione nitida per i lariani, che continuano a credere nella possibilità di sbloccare il risultato con le incursioni sulle fasce.

Hojlund commette fallo in attacco al 40′, rovinando un’azione potenzialmente interessante. Perrone accusa lo scontro con De Bruyne e rientra in campo poco dopo. Il belga è tra i giocatori più attivi del Napoli nel primo tempo, con Politano che lo serve con cross interessanti. Smolcic per il Como prova il colpo di spalla al 28′ ma la palla termina sul fondo.

Grande occasione per il Como nei minuti di recupero con Ramon, ma la palla finisce alta e il Napoli può ancora sperare in un secondo tempo da protagonista. L’obiettivo della squadra di Conte è la vittoria, ma nella prima frazione di gara non ha fatto abbastanza per raggiungerlo.