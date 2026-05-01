Serie A, torna l’incubo “Calciopoli”: coinvolto anche il Napoli?

La bufera scoppiata attorno al designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha messo a soqquadro il mondo del calcio in Italia. La Serie A potrebbe essere investita da un nuovo tsunami mediatico, com’è successo vent’anni fa con Calciopoli. Occhio ad un possibile coinvolgimento del Napoli.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino” nell’edizione odierna del quotidiano, anche la società partenopea potrebbe finire sotto i riflettori. Fabrizio Corona è pronto a dire la sua, ma non per il momento. Queste le sue parole:

“Un tornado, non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornali. Una cosa che sconvolgerà veramente tutti. Esco l’11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte. Non posso dire di più. Ma io amo Napoli e Napoli ama me.”