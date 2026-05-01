Serie A, torna l’incubo “Calciopoli”: coinvolto anche il Napoli?

La bufera scoppiata attorno al designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha messo a soqquadro il mondo del calcio in Italia. La Serie A potrebbe essere investita da un nuovo tsunami mediatico, com’è successo vent’anni fa con Calciopoli. Occhio ad un possibile coinvolgimento del Napoli.
Nuova Calciopoli: Corona fa tremare la Serie A e il Napoli
Secondo quanto riportato da “Il Mattino” nell’edizione odierna del quotidiano, anche la società partenopea potrebbe finire sotto i riflettori. Fabrizio Corona è pronto a dire la sua, ma non per il momento. Queste le sue parole:
“Un tornado, non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornali. Una cosa che sconvolgerà veramente tutti. Esco l’11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte. Non posso dire di più. Ma io amo Napoli e Napoli ama me.”
Un messaggio criptico, ma anche un segnale importante che potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto mediatico nel panorama calcistico italiano.