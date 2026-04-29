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Napoli, è caccia al possibile sostituto di Conte: può arrivare dalla Serie A!

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Napoli, è caccia al possibile sostituto di Conte: può arrivare dalla Serie A!
L'allenatore può arrivare dalla Serie A
De Laurentiis, Palladino e Conte

Raffaele Palladino può lasciare l’Atalanta dopo pochi mesi: il tecnico arrivato a novembre per sostituire Juric è un profilo che piace a De Laurentiis per il Napoli. A riportarlo è Sportmediaset.

Palladino: la permanenza a Bergamo è a rischio

La panchina bergamasca non è più salda per il 42enne. Arrivato con il compito di rilanciare la squadra in una fase cruciale della stagione, Palladino non ha consolidato la sua posizione. L’ex allenatore della Fiorentina vede già profilarsi scenari alternativi, con il suo futuro tutt’altro che certo. Le pressioni e le aspettative della piazza hanno complicato un’esperienza che doveva essere risolutiva.

Napoli: De Laurentiis segue Palladino con attenzione

Il presidente azzurro, come riportato da Sportmediaset, ha individuato in Palladino un profilo coerente con il progetto che intende portare avanti. L’esperienza gestionale dell’allenatore, maturata anche in Serie A, rappresenta un’opzione concreta per gli azzurri nel caso di cambiamenti sulla panchina. De Laurentiis segue l’evoluzione della situazione con interesse, consapevole che il mercato degli allenatori potrebbe offrire opportunità inaspettate nei prossimi mesi.

Quale è il valore aggiunto di Palladino? La capacità di lavorare su squadre in costruzione, senza pretendere risorse economiche straordinarie. Questo aspetto lo rende particolarmente interessante per un club come il Napoli, che punta a efficienza gestionale e crescita tattica. La sua storia professionale mostra un tecnico capace di gestire transizioni e di valorizzare le risorse disponibili.

L’Atalanta e il Napoli rappresentano due realtà diverse, ma entrambe seguono logiche di mercato intelligente. Se Palladino dovesse effettivamente lasciare Bergamo, il suo profilo diventerebbe subito una pista concreta per gli azzurri. De Laurentiis ha già mostrato di apprezzare allenatori con questa filosofia di lavoro, e le prossime settimane potrebbero accelerare i tempi di una possibile trattativa nel calciomercato Napoli.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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