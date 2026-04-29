Napoli, è caccia al possibile sostituto di Conte: può arrivare dalla Serie A!

Raffaele Palladino può lasciare l’Atalanta dopo pochi mesi: il tecnico arrivato a novembre per sostituire Juric è un profilo che piace a De Laurentiis per il Napoli. A riportarlo è Sportmediaset.

Palladino: la permanenza a Bergamo è a rischio

La panchina bergamasca non è più salda per il 42enne. Arrivato con il compito di rilanciare la squadra in una fase cruciale della stagione, Palladino non ha consolidato la sua posizione. L’ex allenatore della Fiorentina vede già profilarsi scenari alternativi, con il suo futuro tutt’altro che certo. Le pressioni e le aspettative della piazza hanno complicato un’esperienza che doveva essere risolutiva.

Napoli: De Laurentiis segue Palladino con attenzione

Il presidente azzurro, come riportato da Sportmediaset, ha individuato in Palladino un profilo coerente con il progetto che intende portare avanti. L’esperienza gestionale dell’allenatore, maturata anche in Serie A, rappresenta un’opzione concreta per gli azzurri nel caso di cambiamenti sulla panchina. De Laurentiis segue l’evoluzione della situazione con interesse, consapevole che il mercato degli allenatori potrebbe offrire opportunità inaspettate nei prossimi mesi.

Quale è il valore aggiunto di Palladino? La capacità di lavorare su squadre in costruzione, senza pretendere risorse economiche straordinarie. Questo aspetto lo rende particolarmente interessante per un club come il Napoli, che punta a efficienza gestionale e crescita tattica. La sua storia professionale mostra un tecnico capace di gestire transizioni e di valorizzare le risorse disponibili.

L’Atalanta e il Napoli rappresentano due realtà diverse, ma entrambe seguono logiche di mercato intelligente. Se Palladino dovesse effettivamente lasciare Bergamo, il suo profilo diventerebbe subito una pista concreta per gli azzurri. De Laurentiis ha già mostrato di apprezzare allenatori con questa filosofia di lavoro, e le prossime settimane potrebbero accelerare i tempi di una possibile trattativa nel calciomercato Napoli.