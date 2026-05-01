Napoli coinvolto nel caso arbitri? Corona chiarisce: la verità riguarda Conte

Hanno spaventato i tifosi del Napoli le rivelazioni di oggi di Fabrizio Corona riguardo ad un presunto coinvolgimento del club azzurro nel caso arbitri, definito come una “nuova Calciopoli”. La verità è però un’altra: in un’intervista a Radio Club 91, Corona ha chiarito che le rivelazioni sul Napoli riguarderebbero solo vicende di spogliatoio.
Corona e il Napoli: “C’è una chicca su una cosa accaduta contro Conte”
Nel suo intervento a Radio Club 91, Fabrizio Corona ha aggiunto nuovi dettagli riguardo alle rivelazioni scottanti che farà riguardo al mondo del calcio:
“L’undici maggio farò una puntata sul calcio, dove ovviamente c’è anche la questione Rocchi. Ma quelle sono cose minori rispetto a quello che dirò sugli agenti . L’inchiesta riguarderà il sistema dei procuratori, c’è un sistema di corruzione devastante che riguarda direttori sportivi e presidenti. In più c’è una chicca sul Napoli, clamorosa, su una cosa successa all’interno contro Conte“.
Insomma, l’inchiesta non sembra intrecciare eventuali responsabilità del Napoli nel caso scommesse, ma semplicemente un episodio interno, che potrebbe generare scalpore ma non vere responsabilità per la società.