McTominay: “Scudetto col Napoli un momento speciale!”, poi le parole su Conte

Scott McTominay ha parlato dello Scudetto vinto a Napoli come di un momento incredibile e speciale, sottolineando come la squadra abbia festeggiato insieme per giorni interi con famiglia, amici e tifosi.

McTominay e il metodo Conte: un calcio di un altro livello

Il centrocampista scozzese ha raccontato alla ‘BBC’ come l’allenatore gli abbia insegnato a guardare il calcio sotto una luce completamente diversa.

“Conte ci ha fatto vedere il calcio sotto una luce diversa e anche l’aspetto mentale del gioco in modo differente, che per me è fondamentale”.

Gli allenamenti di Conte sono notoriamente intensi, come confermato anche da chi li ha sperimentati direttamente, ma i risultati ottenuti riflettono esattamente il modo in cui l’allenatore vuole affrontare le partite.

E poi ha aggiunto:

“Lo scudetto? Di sicuro è stato un momento speciale che devi festeggiare nel modo giusto. Come squadra siamo stati tutti insieme per un paio di giorni dopo, con famiglia, amici e tifosi: è stata una celebrazione davvero speciale. È stato un periodo incredibile, ma vogliamo rifarlo“

Dalla celebrazione al focus: una gara alla volta

Nonostante la gioia del tricolore, McTominay è categorico: “Dobbiamo fare sempre di più”. La squadra non vuole considerare lo scudetto come punto di arrivo, bensì come punto di partenza. Il calcio cambia velocemente tra alti e bassi continui, e lui personalmente non vuole mai adagiarsi sugli allori.

“A prescindere da come finirà questa stagione, dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto ma senza considerarlo un punto di arrivo: dobbiamo sempre puntare a fare di più nel calcio perché, come diciamo, tutto cambia velocemente tra alti e bassi continui. Bisogna concentrarsi su una partita alla volta. Il calcio va e viene così in fretta che devi pensare subito alla prossima cosa. Siamo uomini, vogliamo sempre il prossimo obiettivo, la prossima sfida, capisci cosa intendo? Io non voglio mai adagiarmi sugli allori“.

Nel Napoli di Conte, di sicuro, il centrocampista scozzese ha trovato l’ambiente perfetto per competere a livelli sempre più alti.