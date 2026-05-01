“De Laurentiis ci ha detto no”, scoppia il caso: il rifiuto del Napoli fa discutere

Il presidente del Napoli Women Bifulco ha raccontato il rifiuto della SSC Napoli e di Aurelio De Laurentiis di concedere lo Stadio Maradona per le partite di Champions Lague che potrebbero aspettare il club, attualmente in lotta con la Juventus per un piazzamento che sarebbe storico.

Napoli Women, no alle partite al Maradona

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il presidente del Napoli Women Marco Bifulco, il quale ha raccontato l’umore che aleggia nella squadra alla vigilia della sfida contro la Juventus che potrebbe rendere reale il sogno di qualificarsi in Champions League. C’è però il problema dell’impianto dove far giocare eventualmente questi match e a mettersi di traverso è stato anche il la SSC Napoli di De Laurentiis:

“Cercola avrebbe bisogno di interventi. Abbiamo chiesto alla città di Napoli, che ha dato parere favorevole allo stadio Maradona, ma la SSC Napoli non ci ha dato l’ok. Salerno ha dato un feedback positivo, sia dal Comune che dalla società, era l’unico scenario rimasto.Necessitavamo del loro appoggio per la licenza UEFA. Dalla SSC Napoli è arrivato un no categorico”.

Perché De Laurentiis ha detto no? Il rifiuto fa discutere

Riguardo ai motivi di questo rifiuto, lo stesso presidente si è detto assolutamente ignaro:

“Il motivo del no? Il Comune ci ha risposto prontamente, mentre non sappiamo quali siano le motivazioni del presidente della SSC Napoli. Ci siamo mossi prontamente per un’alternativa, rispettiamo la sua decisione”.

La scelta della società fa discutere, mettendosi così di traverso alla promozione del calcio femminile nella città partenopea. Vedere la disputa delle partite di Champions League del Napoli Women al Maradona sarebbe stato senz’altro suggestivo e la città si auspica che possa esserci un cambio di idea al riguardo.