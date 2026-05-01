Como-Napoli: un azzurro torna a disposizione, le possibili scelte di Conte

Como-Napoli si giocherà domani, sabato 2 maggio alle 18:00, e rappresenterà l’occasione per gli azzurri di avvicinarsi ancora di più alla Champions League. Antonio Conte ritrova Giovanni Di Lorenzo in panchina dopo cinque mesi di assenza dal 31 gennaio: le ultime novità alla vigilia del match.

Di Lorenzo rientra: il capitano azzurro torna a disposizione

Giovanni Di Lorenzo torna a disposizione di Antonio Conte dopo un’assenza lunga e pesante. Il capitano del Napoli era ai box dal 31 gennaio scorso e rappresenta un rinforzo importante per la volata finale della stagione.

Non sarà titolare, ma la sua convocazione in panchina indica chiaramente che Conte ha recuperato una risorsa fondamentale per gli ultimi sforzi verso la qualificazione europea.

Il Napoli arriva a Como con il morale alto. La squadra ha vinto nettamente contro la Cremonese con un 4-0 che ha rilanciato le ambizioni di classifica e ridato entusiasmo all’ambiente. Con il +2 sul Milan, gli azzurri hanno cinque punti a disposizione nelle prossime quattro gare per raggiungere aritmeticamente il traguardo Champions. Una vittoria in trasferta al Sinigaglia significherebbe un passo decisivo verso l’obiettivo stagionale.

Como-Napoli: il 3-4-2-1 di Conte rimane invariato

Antonio Conte conferma il sistema tattico che ha funzionato contro i grigiorossi. Milinkovic-Savic tra i pali, difesa a tre composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In mediana McTominay e Lobotka garantiranno filtro e costruzione dal basso.

Politano e Gutierrez agiranno sugli esterni, mentre De Bruyne e Alisson Santos completeranno il tridente offensivo alle spalle di Hojlund. L’unico ballottaggio significativo vede Beukema e Olivera contendersi una posizione nel trio difensivo con un rapporto 60-40 a favore del primo.

Qual è la situazione del Como? I lariani sono in piena corsa europea, distanti appena tre lunghezze dalla Juventus dopo la vittoria sul Genoa. Cesc Fabregas non cambia formula: 4-2-3-1 con Douvikas prima punta, supportato da Nico Paz, Diao e Baturina. Perrone e Da Cunha gestiscono il centrocampo.

Nico Paz era finito in ospedale dopo un colpo alla testa contro il Genoa, ma gli accertamenti hanno escluso problemi e sarà regolarmente a disposizione.

Napoli verso la Champions: cinque punti e il Milan a distanza

Gli azzurri hanno il controllo della propria qualificazione. Con cinque punti nelle prossime quattro partite raggiungono matematicamente la Champions League.

La squadra di Conte ha dimostrato solidità difensiva, subendo 33 gol in 34 giornate, e capacità offensiva con 52 reti realizzate. Il Como, al contrario, ha un attacco prolifico con 59 gol ma una difesa più fragile con 28 gol subiti. Questa differenza strutturale potrebbe favorire gli azzurri nel controllo della gara e nella ricerca del risultato pieno.

Il Como non molla la corsa europea e rappresenta un avversario che pressa alto. Fabregas ha costruito una squadra capace di battere squadre importanti. Gli azzurri devono mantenere concentrazione e continuità di prestazione se vogliono proseguire il cammino verso la matematica qualificazione in Champions League.