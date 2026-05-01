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Castel Volturno, Juan Jesus assente agli allenamenti: il difensore non avverte il Napoli

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Castel Volturno, Juan Jesus assente agli allenamenti: il difensore non avverte il Napoli
Juan Jesus in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Le ultime su Juan Jesus

Nella giornata di ieri, Juan Jesus ha fatto preoccupare non poco la società azzurra con un’assenza momentanea che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il difensore brasiliano non si è presentato all’allenamento, non avvertendo e rispondendo al Napoli: spunta il reale motivo dell’episodio.

Juan Jesus assente a Castel Volturno

Come riportato da Repubblica, il difensore brasiliano era assente al Training Center di Castel Volturno senza aver avvisato nessuno. Antonio Conte aveva fissato la seduta per le 11.30, orario a cui Juan Jesus semplicemente non si è presentato.

Qualche ora di preoccupazione c’è stata: un’assenza non comunicata, a questi livelli, è sempre una sorpresa. Nel frattempo, con il passare delle ore, si è fatta chiarezza sul singolare episodio.

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Juan Jesus in campo durante l’allenamento del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Il motivo dell’assenza

Il mistero si è sciolto nel tardo pomeriggio, quando il 34enne si è messo in contatto con il club azzurro spiegando le ragioni del suo comportamento, legate a motivi personali. Niente di drammatico, ma abbastanza da tenerlo lontano dal campo senza riuscire ad avvisare in anticipo.

La sua titolarità contro il Como al Sinigaglia era già da considerarsi praticamente impossibile. Difficile, a questo punto, ipotizzare che fosse a disposizione: l’assenza non avrebbe comunque cambiato i piani di Conte sul piano tecnico.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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