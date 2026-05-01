Castel Volturno, Juan Jesus assente agli allenamenti: il difensore non avverte il Napoli

Nella giornata di ieri, Juan Jesus ha fatto preoccupare non poco la società azzurra con un’assenza momentanea che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il difensore brasiliano non si è presentato all’allenamento, non avvertendo e rispondendo al Napoli: spunta il reale motivo dell’episodio.

Juan Jesus assente a Castel Volturno

Come riportato da Repubblica, il difensore brasiliano era assente al Training Center di Castel Volturno senza aver avvisato nessuno. Antonio Conte aveva fissato la seduta per le 11.30, orario a cui Juan Jesus semplicemente non si è presentato.

Qualche ora di preoccupazione c’è stata: un’assenza non comunicata, a questi livelli, è sempre una sorpresa. Nel frattempo, con il passare delle ore, si è fatta chiarezza sul singolare episodio.

Il motivo dell’assenza

Il mistero si è sciolto nel tardo pomeriggio, quando il 34enne si è messo in contatto con il club azzurro spiegando le ragioni del suo comportamento, legate a motivi personali. Niente di drammatico, ma abbastanza da tenerlo lontano dal campo senza riuscire ad avvisare in anticipo.

La sua titolarità contro il Como al Sinigaglia era già da considerarsi praticamente impossibile. Difficile, a questo punto, ipotizzare che fosse a disposizione: l’assenza non avrebbe comunque cambiato i piani di Conte sul piano tecnico.