Sarri al Napoli? ADL ha deciso: L’annuncio della Repubblica

A Napoli tiene banco la situazione legata al futuro della panchina della formazione partenopea. Secondo quanto riportato da La Repubblica, prende sempre più quota un’idea clamorosa: il ritorno di Maurizio Sarri. Una scelta che sarebbe direttamente legata alla nuova strategia del Patron azzurro Aurelio De Laurentiis, orientata verso una svolta economica e tecnica ben precisa.

Repubblica svela il piano: rivoluzione low cost con Sarri

Secondo il quotidiano, il Napoli starebbe valutando una vera e propria “rivoluzione low cost” per il futuro. Alla base di questa scelta ci sarebbero motivi di bilancio: il club azzurro, infatti, potrebbe chiudere la stagione con un passivo importante, spingendo la società a ridurre costi e investimenti.

In questo contesto, Sarri rappresenterebbe il profilo ideale. Un ritorno che garantirebbe continuità tecnica ma soprattutto sostenibilità economica, valorizzando la rosa attuale senza la necessità di grandi spese sul mercato.

L’allenatore toscano, già protagonista in passato sulla panchina azzurra, viene visto come una sorta di ‘usato sicuro‘, capace di esaltare i giocatori a disposizione e rilanciare anche elementi rientranti dai prestiti.

Tutto dipende da Conte: il Napoli in attesa

La possibile scelta di Sarri resta però strettamente legata al futuro di Antonio Conte. Prima di qualsiasi decisione, infatti, è atteso un confronto tra l’attuale tecnico e De Laurentiis.

L’addio dell’ex CT non è ancora certo, ma le possibilità esistono: tra sirene esterne e questioni contrattuali, la separazione potrebbe diventare concreta anche a fronte di eventuali costi elevati legati alla rescissione.

Solo dopo questo incontro il club potrà definire definitivamente la propria strategia. Ma un segnale è già chiaro: la linea è tracciata e punta su un Napoli più sostenibile, con Sarri pronto a diventare il volto della nuova era.