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Napoli, un altro leader dello Scudetto è pronto al rinnovo: si cerca un nuovo accordo!

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Napoli, un altro leader dello Scudetto è pronto al rinnovo: si cerca un nuovo accordo!
Pronto il rinnovo di un big
Napoli esulta al gol

Stanislav Lobotka viaggia verso il prolungamento contrattuale fino al 2029: il Napoli accelera sul rinnovo del centrocampista slovacco, blindando il regista di Conte con un contratto che elimina i rischi di mercato.

Lobotka, si punta il 2029: presto una riunione

La clausola rescissoria da 25 milioni di euro per l’estero rimane – al momento – valida nel mese di luglio per i club esteri. Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Napoli è intenzionato a trattenere il centrocampista slovacco. Il suo contratto scade nel 2027, ma gli azzurri possiedono un’opzione per prolungarlo fino al 2028. Nelle prossime settimane, però, è attesa una riunione per discutere di un nuovo accordo fino al 2029.

Lobotka ha accumulato 37 presenze complessive nella stagione: 28 in Serie A, 6 in Champions League, 2 in Supercoppa e 1 in Coppa Italia. Nonostante stia da diversi anni in azzurro, il trend, dunque, non cambia: la cabina di regia, senza di lui, perde molto.

Lobotka può rimanere al Napoli
Lobotka verso il rinnovo: incontro programmato con il Napoli

La volontà di Lobotka

Quale il nodo principale della trattativa? Non esistono muri insuperabili tra le parti. Entrambe devono valutare pro e contro, ma gli incastri non sono impossibili. Il Napoli ha margini economici per migliorare l’offerta salariale, Lobotka ha dimostrato attaccamento al progetto e consapevolezza della propria situazione. A novembre ha dichiarato: “Vorrei restare in Europa e, se posso, al Napoli: mi piacciono il club, la città e la gente. Allo stesso tempo, sono realista e il tempo passa”. Un discorso concreto e intelligente che non chiude la porta al rinnovo, anzi la spalanca.

Una firma sul prolungamento fino al 2029 eliminerebbe le speculazioni, darebbe certezze a Conte sul suo centrocampo e garantirebbe al giocatore slovacco una prospettiva chiara nel progetto partenopeo per i prossimi anni. Dopo la chiusura per l’accordo con Rrahmani, dunque, si punta alla riconferma del pilastro slovacco.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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