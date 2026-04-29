Napoli, il futuro tra Conte e Manna: andranno via? Gli aggiornamenti

Antonio Conte non ha deciso di lasciare il Napoli. Secondo Sky Sport, il tecnico potrebbe restare sulla panchina azzurra anche al termine della stagione, indipendentemente dalle voci sulla Nazionale italiana.
Conte al Napoli: il confronto decisivo con De Laurentiis
Il futuro del tecnico dipenderà da un colloquio cruciale con Aurelio De Laurentiis a fine stagione. Il dialogo tra allenatore e presidente sarà determinante, ma l’ipotesi dell’addio non è scontata. L’alternativa della panchina della Nazionale esiste, eppure Conte potrebbe scegliere di proseguire il progetto in azzurro. Luca Marchetti di Sky Sport esclude categoricamente che il divorzio sia imminente.
La permanenza del tecnico avrebbe senso dal punto di vista tattico e progettuale. Il Napoli ha costruito una struttura intorno alle sue idee. Un’eventuale continuità garantirebbe coerenza nei piani della società. De Laurentiis sa bene che un cambio in panchina comporterebbe ripartenze complicate e rischi tattici significativi.
Giovanni Manna resterà al Napoli. La Roma potrebbe apprezzare il direttore sportivo dopo i successi accumulati in due anni azzurri, ma il contratto che lo lega alla società partenopea fino al 2029 rappresenta una barriera concreta. Secondo Sky Sport, Manna non partirà e continuerà a guidare il mercato del Napoli nei prossimi anni.