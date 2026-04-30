Napoli su Gila, ma l’agente smentisce: la situazione è complicata

Il Napoli cerca un difensore per la prossima stagione e il profilo perfetto potrebbe essere un centrale del nostro campionato. Si tratta di Mario Gila, che ha un contratto con la Lazio fino al 2027. L’agente Alejandro Camano continua a chiudere ogni porta aperta verso altri club italiani, ma l’interesse della dirigenza partenopea resta.

Gila e il Napoli: nessun dialogo avviato

Le voci di mercato che circolano attorno al centrale spagnolo non trovano riscontro nella realtà. Gli azzurri, come altri top club del campionato, erano stati accostati al difensore negli ultimi giorni, ma nessuna trattativa è mai stata intavolata. Camano è categorico: “Non sto parlando con Milan, Juventus o altri club”.

Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb”, il procuratore non avrebbe dubbi sulla lealtà del suo assistito verso il club biancoceleste. La situazione contrattuale di Gila non lascia margini di manovra. Il calciatore ha sottoscritto un accordo che lo lega alla Lazio fino al 2027, una scadenza che garantisce stabilità al club capitolino. Sta alla società di Lotito, dunque, decidere di vendere lo spagnolo per monetizzare prima della scadenza del contratto.

Gila: la priorità è la finale di Coppa Italia con la Lazio

Qual è il focus di Gila in questa fase della stagione? La finale di Coppa Italia rappresenta l’unica priorità. Sarri e il suo staff concentrano ogni energia su questo appuntamento e il difensore non vuole cedere a distrazioni esterne. L’agente sottolinea anche il rapporto tra il giocatore e Maurizio Sarri, possibile candidato per la panchina del Napoli nella prossima stagione.

La Lazio mantiene il controllo totale sulla situazione. Gila continuerà a indossare la maglia biancoceleste fino al termine della stagione, senza distrazioni di mercato. Il Napoli e gli altri club interessati, per il momento, dovranno cercare alternative: il centrale spagnolo non è in vendita, almeno non nelle prossime settimane.