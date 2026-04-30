Napoli, splendide notizie dall’infermeria: è pronto a tornare contro il Como!

Giovanni Di Lorenzo sarà convocato per la sfida di sabato contro il Como. Il capitano del Napoli torna a disposizione di Conte dopo l’infortunio al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina, che lo ha tenuto fuori per undici partite di campionato.

Di Lorenzo: il recupero che Conte aspettava

Il difensore azzurro è rientrato in gruppo e rappresenta un rinforzo cruciale in difesa per la trasferta in Lombardia. Dopo l’assenza prolungata, il capitano ritrova il campo nel momento in cui gli azzurri affrontano una delle squadre in risalita della Serie A. Conte aveva già recuperato Rrahmani nelle scorse settimane: prima in panchina contro la Lazio, poi da titolare nella gara con la Cremonese. Ora la difesa partenopea si completa ulteriormente.

L’infortunio di Di Lorenzo aveva costretto il tecnico salentino a gestioni difensive diverse. Il suo ritorno consente di ripristinare gerarchie e automatismi che durante l’assenza erano stati alterati. A Como, dunque, Conte avrà a disposizione una risorsa che non aveva dal 31 gennaio.

Napoli, gli ultimi infortunati ancora fuori

Quali sono i tempi di recupero per gli altri assenti? Lukaku rimane in Belgio per motivi noti ma rientrerà presto. Vergara proverà a tornare per la prossima partita casalinga contro il Bologna, mentre per Neres il possibile rientro è fissato tra la trasferta di Pisa e la sfida contro l’Udinese. Gli azzurri quindi non avranno ancora tutti gli effettivi disponibili, ma il ritorno di Di Lorenzo rappresenta un passo importante verso la completezza della rosa.

Il capitano del Napoli ritrova il campo in una fase delicata della stagione. Per Como, quindi, il Napoli si presenta con una rosa progressivamente più completa, e Di Lorenzo avrà l’occasione di riprendere il filo della stagione dove l’aveva lasciato due mesi fa.