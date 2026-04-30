Napoli, ottime notizie da Castel Volturno: doppio recupero per Conte

Arrivano segnali incoraggianti da Castel Volturno in vista del finale di stagione. Il Napoli di Antonio Conte sta infatti recuperando pedine importanti, con due rientri che possono dare nuove soluzioni nelle ultime giornate di campionato.
Vergara accellera: possibile rientro col Bologna
Tra le notizie più positive c’è quella che riguarda Antonio Vergara. Il centrocampista sta provando a bruciare le tappe per tornare a disposizione già nella prossima sfida interna contro il Bologna.
Non si tratta solo di un recupero numerico: Vergara rappresenta un profilo interessante anche in prospettiva futura. Questo finale di stagione potrebbe diventare un banco di prova fondamentale per valutare il suo ruolo nel Napoli che verrà, soprattutto in termini di affidabilità e continuità.
Neres più indietro rientro tra Pisa e Udinese
Tempi leggermente più lunghi, invece, per David Neres. L’esterno brasiliano punta a rientrare tra la gara contro il Pisa e quella con l’Udinese, nel tratto conclusivo del campionato.
Una finestra temporale che lo colloca in una situazione intermedia: abbastanza vicino al rientro per poter dare una mano, ma con margini ridotti per incidere realmente sul cammino della squadra. Inoltre, attorno al suo nome restano vive anche alcune incertezze legate al futuro, con le voci di mercato che continuano a circolare.
In ogni caso, per Conte si tratta di segnali positivi: il recupero di più giocatori in questo momento della stagione può rivelarsi decisivo per affrontare al meglio il rush finale.